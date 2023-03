"Zdravo da ste" zatvoren do 30. aprila zbog ATP turnira

Omladinski centar "Zdravo da ste" zatvoren je od 20. marta, pa sve do 30. aprila ove godine.

Kako kažu iz pomenutog centra, razlog zatvaranja je održavanje teniskog turnira, zbog kojeg je cijeli park okupiran, uključujući i prostorije jedinog omladinskog centra otvorenog tipa.

"Aktivnosti koje je moguće realizovati na drugim lokacijama biće nastavljene", istakli su oni.

Dodaju da istražuju jednu od zaboravljenih tehnika, a to je tkanje.

"Razvijamo koordinaciju i koncentraciju uz razumijevanje i praćenje redoslijeda koji je neophodan u procesu tkanja", naveli su oni.

Tkanje je, kako kažu, tiha i smirujuća aktivnost.

"Radionica je namijenjena djeci uzrasta od osam do 14 godina i zbog zatvaranja centra biće održana u prostoru Mjesne zajednice Borik, Bulevar vojvode Živojina Mišića 25, zgrada Titanik", istakli su oni.

Prema njihovim riječima, učešće je besplatno.

"Prijavu i lične podatke, ime, prezime i kontakt telefon svi zainteresovani treba da pošalju na e-mail [email protected] do 22. marta do 19 časova", istakli su oni.

Dodaju da je broj mjesta ograničen.

"Aktivnost realizujemo u okviru projekta 'Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH', koji zajednički finansiraju Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini i Embassy of Sweden in Sarajevo, a sprovodi UNDP Bosnia and Herzegovina", potvrdili su oni.