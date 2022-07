Žedni na vrućini, nadležni im poručuju da štede vodu

BANJALUKA - Kriza s vodosnabdijevanjem u nekoliko banjalučkih mjesnih zajednica ne jenjava, te tako u Verićima već tri-četiri dana nemaju vodu, a ništa bolja situacija nije ni u Potkozarju i Dragočaju, žale se iz savjeta ovih MZ.

Kako ističu, tokom vikenda nisu imali ni kap vode.

Slaviša Vučkovac, predsjednik Savjeta MZ Verići, za "Nezavisne" ističe da gradsku vodu nemaju od petka te da se ne nazire rješenje ovog problema.

"Sreća pa imamo lokalnu vodu, gdje je redukcija uveče i ujutru, dok preko dana od deset do šest časova nemamo vodu. Gradske vode nemamo uopšte još od petka i tu definitivno nešto nije u redu", kaže Vučkovac.

Maja Karalić, predsjednica Savjeta MZ Potkozarje, za "Nezavisne" kaže da vodu nisu imali od petka, ali da je juče ujutru stigla.

"Nismo imali ni kap vode, a u međuvremenu nam je 'Vodovod' poslao cisterne", kazala je Karalićeva te dodala da ne vidi dugoročno rješenje, niti im se nudi.

I u MZ Dragočaj isti problem, jer od petka nemaju vodu, zbog, kako navodi Daniel Dojčinović, zamjenik predsjednika Savjeta MZ Dragočaj, cijevi koja je pukla.

"Pukla je cijev i na nekoliko mjesta voda curi. Protekla tri-četiri dana nije bilo vode, od juče ujutru se nakratko pojavila, ali je slab pritisak. Prijavljivali smo 'Vodovodu', ali niko se nije udostojio da dođe", rekao je Dojčinović za "Nezavisne".

Povodom vodosnabdijevanja, juče ujutru je zasjedao i Gradski štab za vanredne situacije, a čiji su zaključci da je najvažnija solidarnost, odnosno da se voda koristi samo u mjeri koliko je to nepohodno.

"S druge strane odgovornost je da prijavimo ukoliko postoje indicije za zloupotrebu vode, odnosno krađu, koja je prisutna i s hidranata, ali i u slučajevima koji narušavaju isporuku vode", rekao je Bojan Kresojević, gradski menadžer, dodajući da je usljed padavina blago poboljšana situacija s vodosnabdijevanjem.

Prema njegovim riječima, Štab je zaključkom predvidio da se u ova pitanja još aktivnije uključe savjeti mjesnih zajednica.

"Najbolje komšije znaju ko im krade vodu jer su, osim neadekvatnog kapaciteta koji je rezultat izgradnje neadekvatnih vodovoda u prethodnim godinama, zloupotrebe vode glavni problem", naveo je Kresojević.

Dodaje da je donesen zaključak da "Vodovod" napravi plan redukcija kako bi se obezbijedilo da se ne dešava da neko bude dugi period bez isporuke vode.

"Na prijedlog jednog od predsjednika savjeta mjesnih zajednica da se prekomjerna potrošnja naplati dodatno, 'Vodovod' će analizirati koliko ima onih koji imaju prekomjernu potrošnju, a zatim da predsjednici savjeta sa svojim mještanima razmotre ovakav prijedlog jer mi smo u službi građana i donosimo mjere koje će rješavati njihove probleme", kazao je on.

Predrag Duduković, direktor preduzeća "Vodovod", kazao je da preko 90 odsto teritorije grada ima uredno vodosnabdijevanje.

"Stalni problem u zadnjih mjesec dana imamo u određenom broju mjesnih zajednica i svi doneseni modaliteti su u cilju da se što bolje taj dio područja snabdijeva vodom", rekao je Duduković.

Vučkovac ističe da je nevjerovatan prijedlog Štaba o povećanju cijene vode ukoliko potroše više vode od prosjeka, jer nemaju šta da štede.

"Šta mi treba da hvatamo komšije, pa da vidimo ko krade, zaliva bašte? Više nema ni šta zalivati, sve bašte su pogorjele, osušilo se sve. Kako misle da štedimo nešto što do nas ne dolazi", žali se Vučkovac.

Redukcije vode u nekim naseljima

Iz "Vodovoda" su saopštili da je zbog izuzetno visokih temperatura u posljednjih nekoliko dana došlo do enormnog povećanja potrošnje vode, te da je u ponedjeljak odlučeno da se uvedu redukcije u isporuci vode u nekim dijelovima grada.

"Na gradskoj vodovodnoj mreži u mjesnim zajednicama Donja Piskavica i Potkozarje u periodu od 17 časova do osam časova idućeg jutra doći će do redukcije vode, te na lokalnim vodovodima u mjesnoj zajednici Kola – krakovi Šućuri i Mandići u periodu od 18 časova do 12 časova narednog dana kada će vodom biti opskrbljena mjesna zajednica Donja Kola", naveli su iz "Vodovoda".

U naselju Dragočaj pukla je cijev i na nekoliko mjesta voda curi, kao što se može vidjeti na snimku koji je u posjedu "Nezavisnih". Mještani istovremeno muku muče sa vodosnabdijevanjem: