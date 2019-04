Zeleni most biće otvoren prije Spasovdana

BANJALUKA – "Očekujemo da Zeleni most bude otvoren prije Spasovdana, tačnije 6. juna, sa ili bez penala, koji su predviđeni ugovorom, a ako most ne bude gotov do tada, izvođač radova snosiće još veću štetu.

Rakao je ovo gradonačelnik Igor Radojičić nakon obilaska gradilišta novog Zelenog mosta.

"Izvođač radova na izgradnji Zelenog mosta dostavio zahtjev za produženje roka koji će biti razmotren, ali male su šanse da ga prihvatimo", istakao je Radojičić.

Dodao je da su sa jedne strane zimski mjeseci u kojima se nije moglo fizički raditi, te da se u pojedinim intervalima nije se radilo dovoljnim intezitetom

"Sa druge strane rok je već jednom produžen, tako da su male šanse da prihvatimo produženje roka, kazao je Radojičić.