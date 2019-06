Zeleni most do sredine juna?

BANJALUKA - Izgradnja novog Zelenog mosta privodi se kraju, u ponedjeljak se očekuje probno testiranje nosivosti mosta, a već u prvoj polovini ovog mjeseca bi trebalo da bude svečano otvoren, rekao je Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Sandić ističe da su u toku završni radovi te da je završena izolacija mosta i u toku je uklanjanje materijala ispod mosta koji je služio za izgradnju srednjeg stuba.

"Očekujemo da izvođač radova ove sedmice asfaltira most i pristupnu saobraćajnicu, kako bi se početkom iduće sedmice moglo izvršiti probno opterećenje", rekao je Sandić.

Dodao je da je nakon probnog testiranja u planu podnošenje zahtjeva za upotrebnu dozvolu, te da, kada se završi formalni dio, može se očekivati i puštanje saobraćaja preko ovog mosta.

"Kroz redovno održavanje poslali smo inženjere da pokušamo proširiti raskrsnicu na izlazu prema Kozarskoj ulici", kazao je Sandić.

Objasnio je da je ta raskrsnica dosta nepregledna i uska, te da nije ni bila predviđena za trenutni intenzitet saobraćaja.

"Pokušaćemo proširiti tu raskrsnicu da dobijemo veće radijuse kako bi saobraćaj mogao lakše i brže da se odvija", naveo je Sandić.

Izgradnja novog mosta, koji niče na mjestu starog Zelenog mosta, počela je u julu prošle godine, a kada se završi biće dugačak 80 metara i širok 14 metara.

Prema projektu, Zeleni most će sada imati dvije saobraćajne trake, a predviđene su i obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i moderna rasvjeta.

Novi Zeleni most će spojiti naselja Obilićevo i Kočićev vijenac i predstavljaće poveznicu istočnog i zapadnog tranzita, a trebalo bi da rastereti velike saobraćajne gužve u ovom dijelu grada.

Ovaj most je prvi od ukupno tri nova planirana mosta na Vrbasu. Nakon sprovođenja potrebnih procedura, do kraja ove godine uslijediće početak radova na izgradnji novog mosta u Srpskim toplicama, a krajem iduće godine planiran je početak izvođenja najvećeg projekta iz oblasti mostogradnje - novom mostu u naselju Dolac, koji bi trebalo da skrati put od Starčevice do centra grada na svega nekoliko minuta.