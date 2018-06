Zemljotres potresao Banjaluku

BANJALUKA – Zemljotres intenziteta 3,1 stepen Merkalijeve skale potresao je Banjaluku u 22:16 časova.

Kako je objavljeno na sajtu "emsc", koji prati seizmološke aktivnosti u svijetu, epicentar zemljotresa je 14 kilometara sjeverno od Banjaluke na dubini od osam kilometra.

Čitaoci iz više banjalučkih naselja javljaju nam da su osjetili podrhtavanje tla, s tim što, napominju, štete u stanovima nisu imali.

Map of felt reports received so far following #earthquake detection in #Bosnia And #Herzegovina 3 min ago. pic.twitter.com/yBtVU60bRu