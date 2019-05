BANJALUKA - Banjaluku je večeras u 22:31 časova potresao zemljotres.

Podrhtavanje tla, kako javljaju čitaoci "Nezavisnih", osjetilo se u više banjalučkih naselja. Čitaoci napominju da štete u stanovima nisu imali.

Još uvijek se ne zna intenzitet potresa.

Šta uraditi u slučaju zemljotresa pročitajte na OVOM LINKU.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in Bosnia and Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/SqaknDS66W