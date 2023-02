Žestoka rasprava Stanivukovića i Popovića: Ćuti kad ja pričam!

BANJALUKA - Na današnjem zasjedanju gradskog parlamenta Banjaluka došlo je do žestoke rasprave između Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke i Zorana Popovića, odbornika SNSD-a u Skupštini grada.

Do toga je došlo kad ga je Stanivuković upitao zašto je odbio kandidaturu za predsjednika, dok on nije reagovao na to, nakon čega ga je Stanivuković prozvao da je on "javna ličnost i odbornik i da treba da iznese razloge", na šta je Popović odgovorio da je pitanje kako će on šetati gradom sam kad završi mandat.

Stanivuković je to shvatio kao prijetnju, izderao se i rekao za sebe da je "jako za*eban kad se naljuti" i isprozivao Popovića da "ne zna sačiniti dvije prostoproširene rečenice".

"Šta vama Popoviću znači da vas neko ne spominje, što sam ja vas uvrijedio? Alo, ćuti kad ja pričam!", odgovorio je Stanivuković na Popovićeve prozivke.

Na to je Saša Čudić, zamjenik predsjednika Skupštine grada rekao da se ne može tako obraćati odbornicima.

"Čovjek kaže kako ću ja hodati ulicom! Ja sam predao krivičnu prijavu protiv tebe Popoviću. Ja sam vidio dokaze i cijene i zbog toga smatram da ne trebaš biti predsjednik i javno te pitam jesi li ti javna ličnost? Javno te pitam što si se kandidovao i povukao", upitao je Stanivuković Popovića.