"Zimsko prelo" čuva tradiciju

BANJALUKA - "Zimsko prelo" u 2024. godini će biti održano 24. februara u naselju Gornja Piskavica, a prema najavama Turističke organizacije, ovo je jubilarno 20. "Zimsko prelo".

Mladen Šukalo, v.d. direktora JU Turistička organizacija Banjaluka, objasnio je za "Nezavisne" na koji način će se obilježiti ova manifestacija.

"Nastupaće kulturno-umjetnička društva, pjevačke grupe, preldžije, estradni izvođač - preldžija gost, proizvođači domaće hrane, suvenira i rukotvorina", kazao je Šukalo.

Pored kulturno-zabavnog programa, u sklopu manifestacije će, kako kaže, biti organizovana izložba etno-predmeta, scenski prikaz običaja prelo, promocija tradicionalne gastronomije, takmičenje u tradicionalnim disciplinama bacanje kamena s ramena, skok udalj, trčanje na 50 metara i povlačenje konopca.

"U sklopu manifestacije vrši se izbor najboljeg ratara, domaćina ili domaćice i voćara, sa ciljem promocije i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i lokalnih poljoprivrednih proizvoda", istakao je on.

Prema njegovim riječima, ciljna grupa projekta su lokalno stanovništvo, turisti i preduzetnici na selu.

"Organizator je MZ Gornja Piskavica uz podršku grada Banjaluka i JU TOBL", naveo je on, te dodao da je ovo jubilarno 20. "Zimsko prelo" u Banjaluci.

Podsjećamo da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković sa saradnicima obišao radove na izgradnji pozornice u Gornjoj Piskavici.

Kako je tada kazao, Piskavica je domaćin značajnih manifestacija, odnosno "Kozara-etno festivala" i "Zimskog prela".

"Dolaze neka nova vremena, ali nama valja čuvati tradiciju. Ova manifestacija je od velikog značaja, koja govori kako čuvamo tradiciju i običaje.

"Zimsko prelo" predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija koje čuvaju našu tradiciju i običaje, a koja ove godine navršava velikih 20 godina. Ona je korijen i drugih manifestacija poput 'Kozara-etno festivala' i 'Poklada'. U to treba da ulažemo. Godinama dolazim ovdje, trebala je ova pozornica", kazao je ranije on, te naglasio kako je srećan što je gradska administracija imala priliku da ispuni dugogodišnju želju mještana, a to je upravo izgradnja pozornice, koja će doprinijeti rastu i dodatnoj afirmaciji ovog kulturnog događaja u Banjaluci.

