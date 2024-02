Zoran Pejašinović iznio istinu o Parku ćirilice u Banjaluci

BANJALUKA - Uskoro u banjalučkom “Kupusištu” počinje izgradnja Parka ćirilice, a Zoran Pejašinović, istoričar, objasnio je putem društvenih mreža ko je zapravo idejni tvorac ovog parka.

"Izgradnja ovog parka me izuzetno raduje po više osnova. U mnogobrojnim medijskim natpisima i na društvenim mrežama ova ideja se po pravilu vezuje za ime pokojnog profesora Tihomira Levajca, a ponekad i za moje ime, što me ponukalo da reagujem ovim „otvorenim pismom”, kazao je on, te dodao da ima moralnu i pravnu obavezu da iznese istinu u vezi sa autorstvom te originalne ideje.

"Autor ideje o izgradnji Parka ćirilice u Banjaluci je Dušan Raković, naš sugrađanin, industrijski dizajner, koji već godinama živi i radi u Kini. Da li mu je neko asistirao u svemu tome ostavljam njemu da precizira", naveo je on.

Kako dodaje ovaj daroviti dizajner tu ideju je prezentovao u banjalučkoj Gimnaziji 2012. godine, dakle prije 12 godina.

"Osim usmenog izlaganja, od mladog gospodina Rakovića dobio sam i pisanu formu ovog projekta, koji predviđa da se park gradi upravo na “Kupusištu”, a sa gotovo identičnom razradom i sadržajima koje vidimo u aktuelnim medijskim objavama", napisao je Pejašinović.

Ideju je prenio mnogim prijateljima, kolegama, pa i profesoru Levajcu, sa kojim je imao odličnu saradnju i poslije njegovog penzionisanja.

"Odlično se sjećam kako je uvaženi i dragi kolega Levajac i sam bio fasciniran cjelokupnom idejom, te se ubrzo dao na njenu dalju promociju. Upravo on je inicirao i okrugli sto o toj inicijativi u Vijećnici Banskog dvora maja 2015. godine, kome sam prisustvovao i još tada kod novinara insistirao na jasnoj autorizaciji ideje.

S obzirom da je Levajac bio profesor srpskog jezika i književnosti, te ugledan pisac i veoma aktivan u javnom životu našeg grada, ne čudi što je ideja o Parku ćirilice u medijima i ukupnoj javnosti često poistovjećivana sa njegovim imenom. Ipak, poštujući etiku, pravo i svaku svojinu, pa i intelektualnu, a, kako rekoh, „saučesnik” ovog zamešateljstva, u obavezi sam da ovako reagujem", objasnio je on.

Dakle, kako ističe, idejni tvorac banjalučkog Parka ćirilice je industrijski dizajner Dušan Raković.

