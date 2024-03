m:tel prodajno mjesto u Gospodskoj u novom ruhu

U srcu Banjaluke na adresi Veselina Masleše 28 očekuje vas još jedno ugodno i moderno opremljeno m:tel prodajno mjesto u kojem ćete brzo i jednostavno moći realizovati sve m:tel usluge.

U Gospodskoj ulici u Banjaluci na staroj adresi, otvoreno je renovirano m:tel prodajno mjesto koje će svojim funkcionalno prostorom odgovoriti svim zahtjevima korisnika i pružiti još bolju interakciju sa m:tel-ovim osobljem.

Foto: Promo

"Staro mjesto u novom ruhu pružiće svim našim korisnicima novo iskustvo, što je bio i cilj adaptacije ovog prostora. Cijeneći vrijeme korisnika, sa proširenim kapacitetom radnih jedinica u ovoj poslovnici, obrada zahtjeva će biti znatno brža, a naše ljubazno osoblje će imati direktniji i prisniji odnos sa korisnicima", izjavio je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću kompanije m:tel.

Radno vrijeme poslovnice u Gospodskoj ulici ostaje kao i ranije - radni dan od 8 do 20 časova, dok će poslovnica subotom raditi od 8 do 15 časova. Nedjeljom, ali i svaki drugim danom, m:tel usluge dostupne su i putem digitalnih kanala – web sajta mtel.ba, self care portala i mobilne aplikacije Moj m:tel, kao i putem m:tel korisničkog centra pozivom na broj 0800 50 000.

