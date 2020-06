150 odluka za kapitalna ulaganja čeka potpis

SARAJEVO - Federacija BiH već godinama nema popunjenu Komisiju za vrijednosne papire, zbog čega se u međuvremenu obaveze gomilaju i više od 150 odluka za kapitalna ulaganja čeka na potpisivanje.

Naime, konkurs, koji je raspisan još 2017. godine, još nije okončan, a Komisija nema kvorum da bi radila i donosila odluke. Zbog nepopunjenosti ove komisije veliki broj kompanija ima imenovane direktore, ali njihova imena nisu upisana u registar i oni ne mogu da stave svoj potpis na neku investiciju koja je bitna za razvoj tih firmi.

Igor Stojanović (SDP), delegat u Klubu Srba u Domu naroda FBiH, kaže za "Nezavisne" da je problem među koalicionim partnerima i tvrdi da DF insistira na tome da u ovu komisiju bude imenovan Amir Ibrović, čovjek koji je bio u Kabinetu Željka Komšića.

"Vi trenutno u Komisiji za vrijednosne papire nemate kvorum, jer su od pet članova samo dva imenovana - i to su Bošnjak i Hrvat. Oni žele da imaju sad trećeg, koji će biti Bošnjak, a uopšte ne razmišljaju o popuni Komisije, nego samo da dobiju kvorum sa tri člana da bi oni mogli da donesu odluke", rekao je Ibrović i dodao da je konkurs za izbor članova Komisije raspisan u avgustu 2017. godine.

"Dakle, sad će biti tri godine otkako je raspisan. Postoji spisak od 28 ljudi koji su se kandidovali, među kojima su i osobe srpske i hrvatske nacionalnosti. Zašto se baš uzelo ime Amira Ibrovića, nije nam jasno i to niko ne zna", kaže Stojanović. Ističe da je SDP insistirao da se raspiše novi konkurs i da se popuni Komisija na osnovu njega, te tvrdi da je trenutna situacija štetna.

"Znate li da nijedna 'Elektroprivreda', ni BiH ni HZHB, još svog direktora nisu upisale kao ovlaštenog potpisnika? Znate li da 56 miliona KM dokapitalizacije samo u tri banke u FBiH čeka da bude izmijenjen kapital banaka? Taj novac stoji, jer ljudi ne mogu da promijene svoju vlasničku strukturu, jer nema Komisije, a takvih odluka je više od 150 u Komisiji", tvrdi Stojanović.

S druge strane, Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne" kaže da je problem neozbiljnost ili nedovoljna odgovornost onih koji su nadležni da to završe. Smatra da se radi o nepotrebnom razvlačenju i to, po njegovom mišljenju, postaje moneta za potkusurivanje zbog drugih stvari.

"U parlamentarnim strukturama postoje jasno precizirana tijela i ljudi, komisije, ko treba šta da uradi. Naravno, i u Vladi FBiH je slično. Ali, mi imamo situaciju da nam je veliki broj različitih imenovanja u različitim institucijama FBiH jednostavno nezavršen. Parlamentarna većina je to trebalo da završi onako kako je to predviđeno zakonom i Poslovnikom. Kad dođe do političkih neslaganja, onda sve postaje problem", naglasio je Osmanović i dodao da redovno od kolega traži da se to pokrene i završi.

Nedavno su i iz Udruženje banka (UB) BiH uputili poziv Parlamentu FBiH da hitno pristupi imenovanju članova Komisije kako bi se izbjegle nemjerljive negativne posljedice koje će nastati zbog zastoja u radu jedne od, kako oni ističu, najvažnijih institucija na finansijskom tržištu FBiH.

"Ovim putem ponovo skrećemo pažnju na urgentnost otklanjanja zastoja u radu pomenute komisije kako za bankarski sektor, tako i za ukupnu poslovnu zajednicu u BiH. Zbog nemogućnosti rada Komisije na desetine miliona KM ulaganja u bankarski sektor je na čekanju već duži period", navode iz ovog udruženja.

I Američka trgovačka komora u BiH zatražila je da se što prije riješi šestomjesečni zastoj u radu Komisije i tako spriječi nastanak velike materijalne štete privredi BiH, bankama, dioničkim društvima i investitorima.

Zastoj u radu Komisije zaustavio je sva kapitalna ulaganja u FBiH, a time se uzrokuje višemilionska šteta i sprečava kapitalno jačanje društava koja posluju u tom entitetu, navode u apelu iz Američke trgovačke komore u BiH upućenom Delegaciji EU u BiH, Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, parlamentarnim strankama i koalicijama, te Vladi FBiH. Naglašavaju da Komisija šest mjeseci ne obavlja svoju primarnu i zakonom definisanu funkciju, a to je zaštita investitora i nadzor tržišta i učesnika na tržištu, kao i nadzor emisije i prometa vrijednosnih papira.