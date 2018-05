2.000 Turaka iz Austrije kreće ka BiH

Beč - Veliki broj pristalica turske vladajuće stranke AKP i njenog predsjenika Redžepa Tajipa Erdoana iz Njemačke stiže u BiH na predizborni miting u nedjelju.

Kako prenosi Dojče vele, odlaskom u Sarajevo oni žele da potvrde "ispravnost Erdoganove politike".

Junski izbori u Turskoj su prvi izbori od referenduma o ustavnim promjenama kojim je prošle godine stvorena podloga za davanje većih ovlašćenja predjsedniku, piše DW i dodaje da obraćanje turskog predsjednika na skupu u Sarajevu pred 20.000 ljudi, organizatori ne nazivaju predizbornim, mada sve ukazuje da će to biti predizborni nastup i to jedini u Evropi.



"Evropski Turci" kako se često čuje u njemačkim medijima kada se govori o Turcima koji žive i rade u Njemačkoj, uglavnom su uz AKP i Erdogana, a kako se navodi Erdogan to zna da cijeni i na ovaj način želi da pošalje jasnu poruku potencijalnim biračima u Evropi, posebno Njemačkoj, da i na predstojećim izborima računa na njihove glasove, ocijenjuje njemački servis.



Prethodno je Unija evropsko-turskih demokrata (UETD) saopštila da će oko 2.000 Turaka iz Austrije otputovati u Sarajevo na Erdoganov predizborni skup.



"Polazimo od toga da će do 2.000 ljudi zbog ovog događaja otputovati iz Austrije", rekao je Bilet Bilgi, generalni sekretar UETD, koja se smatra "produženom rukom" Erdoganove AKP.



On je objasnio da će mnogi privatnim vozilima, ali i veliki broj iznajmljenim autobusima krenuti u Bosnu.



Cijelu akciju, kako je dodao u izjavi bečkom dnevniku "Kurir", finansiraju sponzori, prije svega preduzeća.



Sarajevo će biti zamjena za održavanje predizbornog skupa na evropskom tlu, pošto su Njemačka i Austrija zabranile održavanje turskih predizbornih manifestacija na svojoj teritoriji.



Dijaspora je važna na slijedećim izborima u Turskoj, pošto samo u Njemačkoj ima oko 1,5 miliona osoba koje imaju pravo glasa na turskim izborima, a u Austriji 110.000.