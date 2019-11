ANP podijelio HDZ i SDA

MOSTAR - Dok HDZ BiH smatra da Godišnji nacionalni program za NATO (ANP) ne bi trebalo vezati za imenovanje novog predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, SDA se s tim ne slaže.

Potvrdio je to danas u Mostaru lider SDA Bakir Izetbegović nakon sastanka delegacije te stranke sa delegacijom HDZ BiH, koju je predvodio predsjednik Dragan Čović.

Zanimljivo je da je na dnevni red sljedeće sjednice Savjeta ministara BiH, koja će biti održana 12. novembra, ponovo stavljen ANP, ali već danas je jasno da od njegovog usvajanja neće biti ništa.

"To je na dnevnom redu bilo već nekoliko puta, ali naši stavovi se nisu mijenjali. Samo bi to trebalo, da ovo pitanje stavljamo na telefonsku sjednicu. Naprosto, to je presmiješno", rekao je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a prenose agencije.

Na ovaj način Šarović je otklonio sumnje koje su se juče mogle čuti prije svega iz SNSD-a, čiji su pojedinci kao što je Dušanka Majkić, delegat ove stranke u Domu naroda parlamenta BiH, istakli da postoji opasnost da se ANP usvoji. Takođe, u ovoj stranci su naglasili da su srpski ministri stavljanjem na dnevni red ANP-a to pitanje ponovo oživjeli, što je neprihvatljivo.

"Republika Srpska je protiv Godišnjeg nacionalnog programa za članstvo u NATO-u i neće ga podržati, ali su moguća neprijatna iznenađenja od predstavnika Srpske u Savjetu ministara u tehničkom mandatu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i član Predsjedništva BiH, ističući da ne zna šta se dešava, ali da je moguće iznenađenje od "ovih koji pokazuju silnu brigu za BiH kao što je Šarović".

Inače, ANP je na sjednici Savjeta ministara BiH do sada bio nekoliko puta, ali uvijek je na zahtjev srpskih ministara skidan sa dnevnog reda. Ovog puta, u vezi sa NATO putem BiH na dnevni red sjednice Savjeta ministara BiH, zakazane za 12. novembar, stavljene su dvije tačke, i to Izvještaj o radu Komisije za NATO integracioni proces BiH za period 1. decembra 2018 - 1. jula 2019. godine i Nacrt godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018-2019. godina.

O ANP-u je, nakon sjednice u Mostaru, Izetbegović rekao da nijedna strana ne može diktirati.

"HDZ ima stav da ANP nije trebalo vezati za imenovanje novog mandatara i tu se ne slažemo. SDA smatra da se radi o zaštiti vladavine zakona, o tome da entitet ne može narediti državi, tako da mislim da je izlaz u postizanju kompromisa i tu svi treba da naprave neki korak", rekao je Izetbegović.

Kada je upitan da objasni izjavu kako BiH neće u NATO ukoliko to ne žele Srbi, Izetbegović je rekao da Srbe treba uvjeriti da se vrate na pozicije na kojima su bili prije 10 godina, ali da sadašnje zakone i strategije treba poštovati.

Kako kaže, odnosi s NATO-om ne mogu se unazaditi, već unaprijediti, ponavljajući da niko nikoga ne može siliti da uđe u NATO. Dodao je da će region imati priliku da vidi "bujanje ekonomija Crne Gore i Makedonije nakon što uđu u NATO".

Izetbegović se osvrnuo i na ostale teme jučerašnjeg sastanka u Mostaru pa je tako istakao da je dogovoren zajednički nastup SDA i HDZ-a na lokalnim izborima u mjestima gdje su Hrvati i Bošnjaci manjina.

"Mislim da držimo stabilnost u BiH, nekad bude više kemije, nekad manje, što bi rekao gospodin Čović", rekao je lider SDA nakon sastanka u Mostaru.

Izetbegović tvrdi da u BiH sve napreduje od tri do pet odsto.

"Broj uposlenih je veći od hiljadu mjesečno, ali kriza će se početi osjećati. Pretvaramo FBiH u veliko gradilište, ali ako ne bude novih kredita doći će do usporavanja", tvrdi Izetbegović.

Čović je najavio da će uskoro doći do još jednog sastanka.

"Mislim da ćemo sljedeće sedmice razgovarati u Sarajevu. Mnoge teme koje nas opterećuju stavićemo na sto i pokušati naći rješenja", rekao je Čović.

On je dodao da su delegacije HDZ-a i SDA razgovarale o Izbornom zakonu i iznijele svoje stavove te da će biti organizovani sastanci ekspertskih timova obje stranke o ovom pitanju.

"Iznijeli smo sve što je problematično. Obvezali smo se da imamo dinamiku razgovora i da stvaramo ambijent koji nudi pomirenje", kaže Čović.

Po njegovim riječima, zajednička ideja je što brža uspostava vlasti na nivou BiH.

"Možda nam daje prigodu i šansu da u vrijeme predsjedavanja Hrvatske Evropskom unijom, kada će ponovo na dnevnom redu biti kandidatski status Sjeverne Makedonije i Albanije, i BiH bude u tom paketu, a jedina prepreka je upravo ta uspostava vlasti", dodao je Čović.

Izetbegović: Entitet neće naređivati državi

Uoči sastanka delegacija HDZ-a i SDA, lider SDA Bakir Izetbegović susreo se sa čelnim ljudima ove stranke u Mostaru, nakon čega je izjavio da neće dopustiti da entitet naredi državi vojnu neutralnost.

"Kada je u pitanju Vijeće ministara BiH, krajnje je vrijeme da se postupi po onome što smo Dodik, Čović i ja potpisali 5. avgusta. Konkretno, kad je NATO u pitanju - da se imaju poštivati Ustav, ranije doneseni zakoni i strategije", kaže Izetbegović.

Poručio je da RS ima svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini BiH i ako smatraju da treba da povuku neke ranije odluke, mogu to uraditi na takav, legalan način.

"Entitet neće moći da naređuje državi", ponovio je Izetbegović. (Agencije)