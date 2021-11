AUKUS (ne)će uzdrmati NATO

BANJALUKA - Pakt AUKUS, koji su sklopile Amerika, Velika Britanija i Australija, a koji se odnosi na bezbjednost u indopacifičkoj regiji, ne bi trebalo značajnije da utiče na odnose u samom NATO savezu i pored toga što posljednjih mjeseci padaju teške riječi jer je taj istorijski sporazum sklopljen iza leđa Evropske unije i njenih ključnih zemalja.

Naime, sam pakt AUKUS podrazumijeva strateško-odbrambenu alijansu sklopljenu prije svega za izgradnju nuklearnih podmornica, ali i razvoj naprednih tehnologija, razmjenu bezbjednosnih i operativnih podataka u indopacifičkom regionu, gdje Kina ima sve više uticaja.

Zahvaljujući ovom paktu, Australija će dobiti prvu nuklearnu podmornicu, što znači i raskid ugovora sa Francuskom vrijedan desetine milijardi dolara, a koji se odnosio na zamjenu australijske zastarjele podmorničke flote.

"Amerikanci razumiju šta je dnevna politika te šta je dugoročni cilj i borba za globalnu moć, a to je Kina protiv Amerike i ostatka svijeta. Oni su u borbi za globalnu moć i Amerikanci sada, čak i zakašnjelo, pokušavaju da naprave mehanizme saradnje koji će pojačati njihovo političko i vojno prisustvo na Pacifiku. Na kraju Drugog svjetskog rata imperativ je bilo povezivanje Evrope i to je dovelo do stvaranja NATO-a, ali sada imamo nova vremena i nova pravila igre", rekao je Aleksandar Radić, vojnopolitički analitičar.

Kada je riječ o samom NATO-u, i pored otvorenih prijetnji Francuske da će izaći iz tog sporazuma zbog pakta AUKUS i činjenice da ostaju bez posla od nekoliko desetina milijardi dolara, Radić smatra da do toga neće doći i da to treba posmatrati isključivo kroz komercijalne interese. Kada je riječ o BiH, zemljama regiona pa i manjim zemljama Evropske unije, pakt AUKUS ni na koji način neće uticati na njih pa ni u kontekstu saradnje sa NATO-om jer već nakon dva mjeseca od sklapanja pakta Amerike, Velike Britanije i Australije stvari se vraćaju u normalu.

"Stvaranje pakta je ozbiljna strategijska tema i to je tema ko će vladati svijetom u budućnosti, a to što je iziritiralo Francuze je komercijalno pitanje. To su dvije različite teme, pakt je strategijska tema, a nabavka podmornica taktička i komercijalna", istakao je Radić, dodajući da su poslije sklapanja pakta AUKUS pale teške riječi, ali da se situacija već sada smirila.

Što se tiče teških riječi, pakt AUKUS podigao je pravu buru u međunarodnim odnosima, a najglasniji su bili Francuzi, koji su otvoreno prijetili izlaskom iz NATO saveza najavljujući čak i paralelnu evropsku odbrambenu organizaciju.

"Shvatam da je Francuska razočarana. Ono u šta ne vjerujem je bilo kakav napor da se stvori nešto izvan okvira NATO-a, da konkuriše ili bude duplikat Alijansi, jer NATO ostaje kamen temeljac evropske, ali i sjevernoameričke bezbjednosti", naglasio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Osim zvaničnika Francuske, svoje razočarenje sporazumom i paktom Amerike, Velike Britanije i Australije izrazili su i ostali lideri Evropske unije, kojima je najspornije to što su bili van tog procesa.

Žozef Borel, šef evropske diplomatije, dan nakon što je objelodanjen pakt AUKUS, predstavljajući strategiju EU za indopacifički region rekao je da pretpostavlja da dogovor Velike Britanije, Australije i Amerike "nije ispečen prekjuče".

"Uprkos tome, mi nismo bili obaviješteni", rekao je Borel.

Analitičari su sklapanje pakta AUKUS iza leđa Evropske unije komentarisali na način da sama Evropska unija gubi moć, a to se moglo čuti i od nekih najvažnijih zvaničnika Evropske unije.

"Očigledno je da EU mora prvo postati bezbjednosni akter u Indopacifiku kako bi je partneri anglosfere uzeli zaozbiljno", rekla je Velina Čakarova, direktorica australijskog Instituta za evropsku i bezbjednosnu politiku.

Očekivano, osim Francuza i EU, kojima pakt smeta iz razloga što je sklopljen iza njihovih leđa, najviše zamjerke na AUKUS imali su Kinezi, komentarišući to na način da taj pakt podstiče trku u naoružanju i prijeti miru te da je on odraz "zastarjelog mentaliteta Hladnog rata i uskoumne geopolitičke percepcije".

