Abdićeva stranka ne priznaje opoziv

VELIKA KLADUŠA - Opoziv Fikreta Abdića, aktuelnog načelnika općine Velika Kladuša, je nezakonit, jer ova odluka nije donesena u skladu s važećim zakonskim procedurama i poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Stav je ovo Laburističke stranke, čiji je Abdić osnivač, a iz ove političke partije tvrde kako se radi o planiranom stvaranju haosa, koji za cilj ima bogaćenje određenih ljudi bliskih određenim političkim partijama. Podsjećamo da je nova parlamentarna većina u Općinskom vijeću Velike Kladuše, koju čine SDA, SDP, Naša stranka, Narodni evropski savez, Demokratska narodna zajednica te dva nezavisna vijećnika, izglasala u protekli ponedjeljak opoziv Fikreta Abdića, aktuelnog načelnika ove općine.

Prije samog glasanja o opozivu, smijenjeno je dosadašnje rukovodstvo Općinskog vijeća i imenovano novo, a poslanici Laburističke stranke napustili su sjednicu. Oni smatraju kako su tačke o opozivu i promjeni rukovodstva u dnevni red uvrštene nezakonito i mimo redovnih procedura, zbog čega je Emina Ćehić, sada već bivša predsjedavajuća Općinskog vijeća, prekinula sjednicu.

"Zasjedanje je tada završilo, a to što su vijećnici koji čine novoformiranu većinu ostali u vijećnici i tamo nešto razgovarali i dogovarali nema nikakvo zakonsko uporište. To je kao da su sjeli negdje u kafić i donosili nekakve odluke. Nema to nikakvu pravnu snagu, njima je bitna samo politička destabilizacija Velike Kladuše", kazala je Elvira Abdić Jelenović, predsjednica Kluba Laburističke stranke u Općinskom vijeću.

Ona je kao glavne krivce za ove procese optužila SDA i politički instruisane medije. Međutim, predstavnici nove parlamentarne većine su stava da u donesenim odlukama nema ništa sporno i da su u skladu sa zakonskim propisima. Ističu kako je ranije rukovodstvo Općinskog vijeća konstantno opstruisalo njihove namjere da pokrenu proceduru Abdićevog opoziva.

"Konkretno, dosadašnja predsjedavajuća se na sve načine trudila da nam ne dozvoli mogućnost da izglasamo novi dnevni red, što se podrazumijeva u svim predstavničkim tijelima. Samim tim grubo su prekršeni poslovnik i procedure", kaže Amir Purić, vijećnik Naše stranke.

On je dodao kako će u narednih mjesec dana Općinsko vijeće odrediti datum održavanja referenduma na kojem će konačnu odluku u tome da li će Abdić ostati na čelu ove lokalne zajednice donijeti građani.

Opoziv aktuelnog načelnika obrazložen je time što Abdić već mjesecima uopšte ne prisustvuje radu Općinskog vijeća, ne podnosi mu izvještaje niti odgovara na vijećnička pitanja. Na teret mu se stavljaju nepotizam i korupcija, te se navodi kako je izolirao Veliku Kladušu od institucija Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH, zbog čega se u ovoj općini uopšte ne realiziraju projekti s viših nivoa vlasti. Ako građani svojim glasanjem potvrde stav većine u Općinskom vijeću, bit će imenovan vršitelj dužnosti i raspisatini vanredni izbori za načelnika općine Velika Kladuša.