Aćić: Pripadnici "Srbske časti" bili gosti "Veterana"

BANJALUKA - Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić rekao je Srni da pripadnici Udruženja "Srbska čast" nikada Sekretarijatu parlamenta Srpske nisu poslali nikakav dopis sa zahtjevom za korištenje prostorija parlamenta, već su bili gosti organizacije "Veterani Republike Srpske".

Aćić je naveo da je Sekretarijat Narodne skupštine odobrio zahtjev Udruženja građana "Veterani Republike Srpske" u skladu sa praksom da prostorije parlamenta mogu da koriste i sve nevladine organizacije akreditovane za praćenje njenog rada.

On je dodao da u tu kategoriju spadaju i "Veterani", te da je odobren njihov zahtjev za korištenje male sale 10. decembra prošle godine, od 11.00 do 14.00 časova, i to za održavanje Izborne skupštine potomaka veterana.

U tadašnjem dopisu ove organizacije je, ističu iz Skupštine, navedeno da se na "Izbornoj skupštini očekuje 65 delegata iz cijele Srpske, kao i gosti iz rukovodstva Udruženja".

Sekretarijat Narodne skupštine je u prilogu izjave Marka Aćića dostavio faksimil zahtjeva organizacije "Veterani Republike Srpske" za korištenje prostorija Narodne skupštine za održavanje Izborne skupštine potomaka veterana.

Srpska demokratska stranka /SDS/ danas je pozvala predsjednika Narodne skupštine Srpske Nedeljka Čubrilovića da odgovori na pitanje - ko je "licima sa policijskim dosijeima" dozvolio ulazak u parlament Srpske i korišćenje njegovih prostorija?

Predsjednik Udruženja građana "Veterani Republike Srpske" Duško Vukotić i član "Srbske časti" Igor Bilbija ranije su najavili da će održati konferenciju za novinare o temi "Šta se krije iza medijske pompe o postojanju takozvanih paravojnih formacija U Republici Srpskoj".

Srpska demokratska stranka /SDS/ pozvala je nadležne u Republici Srpskoj da odgovore na pitanje kako je moguće da se "lica sa policijskim dosijeima" godinama pozivaju na prijem u Vladu Srpske povodom Dana Republike - 9. januara.

Iz SDS-a je saopšteno da se takva lica u medijima dovode u vezu sa teškim krivičnim djelima i da se na prijemu 9. januara nalaze u blizini štićenih ličnosti.

SDS je pozvala predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača da odgovore na pitanje kako je moguće da takva lica ove godine učestvuju u svečanoj paradi, što potvrđuju brojne fotografije.

U SDS-u pozivaju i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića da odgovori na pitanje ko je navedenim licima dozvolio ulazak u parlament Srpske i korišćenje prostorija.

Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH zatražila je od Ministarstva bezbjednosti i drugih nadležnih institucija informaciju o aktivnostima pripadnika udruženja "Srbska čast", "Noćini vukovi", "Patriotska liga" i "Žute ose".

Član komisije Šemsudin Mehmedović zatražio je da se na današnjoj sjednici u dnevni red uvrsti pitanje aktivnosti udruženja "Srbska čast" i "Noćni vukovi", nakon čega je Mario Karamatić, takođe, zatražio da se takva informacija upotpuni prijetnjama i najavama protesta udruženja "Patriotska liga" tokom predstojeće posjete predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.

Članovi Komisije Darko Babalj, Borjana Krišto i Hanka Vajzović ukazali su da sjednici ne prisustvuje niko iz Ministarstva bezbjednosti, te da shodno tome nema materijala o kojem bi se moglo raspravljati.