Aćimović: Nema svrhe pričati o datumu početka pregovora, dok se ne ispuni 14 prioriteta

BANJALUKA - Uoči početka sastanka Evropskog savjeta u Briselu, na kome će, ako je suditi po najavama biti odobren početak pristupnih pregovora BiH sa Evropskom unijom, bivši diplomata Draško Aćimović smatra da će BiH još jednom stići poruka da mora ispuniti svih 14 prioriteta Evropske komisije ukoliko želi dobije tačan datum pregovora, i da bez rješavanja tih uslova, sva priča pada u vodu.

U tom smislu, Aćimović kaže da je jako važno istaći da je Republika Srpska jedina strana u BiH koja je tražila da se svih 14 prioriteta rješava u paketu, a ne pojedinačno.

"Ja sam se cijelu prošlu godinu zalagao da se organizuje jedna zajednička zatvorena konferencija na kojoj bi bile sve stranke vlasti i opozicije, uz međunarodnu zajednicu, da se tih 14 stvari riješi u paketu. Pošto od toga nije bilo ništa, onda sada u suštini ne znači mnogo ukoliko BiH dobije saglasnost za ove pristupne pregovore, dok se ta pitanja ne riješe. Suština je da su prioriteti svi morali biti usvojeni u paketu, to bi BiH dovelo na pravi put, jer bi odmah dobili datum, dobili novce i to je najveća greška koja je napravljena u ovom svemu. Ali na to nisu pristale stranke iz Federacije BiH", naglašava Aćimović.

Druga stvar, nastavlja on, jeste datum početka pregovora.

"Pričati o datumu više nema nikakve svrhe, jer je to vezano opet za ispunjavanje tih 14 prioriteta. Pod tri, mi tek trebamo doći do skrininga, a u vezi s tim, nismo iskoristili mogućnost koju smo mogli odraditi prošle godine, kada je Ukrajina to iskoristila i napravila 'self skrining' i sve završila uz pomoć EU, prije samom ulaska u te pristupne pregovore. Dakle, ništa od toga nismo iskoristili", jasan je Aćimović.

U skladu sa svim rečenim, on je, ističe, pesimista.

"Ništa nećemo napraviti ako se ne usvoji sve što se od nas traži. A kako će se usvojiti kad nije u paketu, zaista sam pesimista", zaključio je on u razgovoru za "Nezavisne".

Podsjećamo, dvodnevni sastanak Evropskog savjeta biće održan danas i sutra.

