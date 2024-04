Advokat Sarinih roditelja: Tražili smo jednu, a dobili četiri nestale bebe

BANJALUKA - Dragan Tolimir, advokat Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, Sarinih roditelja, kazao je za "Nezavisne novine" da su dvije godine čekali da im se odobri ekshumacija posmrtnih ostataka novorođenčeta za koga se pretpostavljalo da je Sara, i da su onda na mjestu gdje je ona sahranjena, pronašli ostatke dvoje nepoznate djece, a od kojih nijedno nije bila Sara, niti druga preminula beba, čija je majka Nataša Stijak.

"Nisu ta dva djeteta za koja smo mislili da jesu, onda su neka druga dva nepoznata bića. Onda su četiri. Tragali smo za jednim, a došli smo do četiri", poručio je Tolimir.

Za njega, odluka Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka da otvori predmet u slučaju "Sara" bio je logičan i, kako je rekao, ono što je čekao.

"Cilj je bio da se alarmira Tužilaštvo, da stvarno ozbiljno shvate to, jer su već imali taj slučaj. Očigledno je da su mu pristupili ne baš savjesno, jer nisu vidjeli u čemu je tu zamka. A zamka je u tome što se ovdje radi o nestalim licima, odnosno bebama. Oni su rođeni živi i njih sada nema nigdje, ni među mrtvima ni među živima. To je nemoguće i to mora da rezultira time što će se konačno utvrditi gdje su", poručuje Tolimir za "Nezavisne novine".

"Na svako pitanje, na svaki prigovor, na svaku zajedljivu konstrukciju bilo koga, samo postavljam pitanje gdje su tijela? Gdje su posmrtni ostaci? Pokažite ih i više nemam šta da pričam", naglašava Tolimir.

Sve dok se posmrtni ostaci ne pokažu, dodaje ovaj advokat, roditelji, te on kao njihov pravni zastupnik, imaju pravo da sumnjaju.

"Ili da djeca uopšte nisu umrla, da nisu nestala i da sada slobodno hodaju bilo kuda, ili da su djeca raskomadana i prodata u dijelovima ili da je došlo do smrti zbog nekog profesionalnog propusta ili greške pa se ti ostaci kriju da se ne bi moglo uraditi bilo kakva analiza. Tužilaštvo ozbiljno mora da razjasni šta se desilo", poručuje Tolimir.

Navodi da se nakon objave filma, pojavilo niz sličnih slučajeva.

"Sada se pojavljuje još drugih slučajeva i ja ću izvršiti pritisak sa tim drugim slučajevima da nadležni ne bi mogli da rade kao do sada, pogrešno, pa da kažu da nisu ništa uspjeli utvrditi, da nema nigdje ništa. Ne može biti, više to ne može. Sada imamo već oko dvadesetak ljudi, a još se njih javlja koji žele da se upuste u to", pojašnjava Tolimir.

Ono što je svim porodicama ovdje potrebno, dodaje, jeste satisfakcija.

"Za roditelje te djece postoje različiti oblici satisfakcije. Mogu biti ispravljeni spomenici te djece, može da se obilježi njihov posjed. Ako to ne bude urađeno, biće pokrenut postupak za novčanu satisfakciju. Naravno, neće on ovdje proći, ali će to ići ka Strazburu", upozorava Tolimir.

Tvrdi da je prije objave dokumentarnog filma, razgovarao sa predstavnicima UKC-a Srpske, Grada Banjaluka, Novog groblja u Banjaluci, tražeći sastanak sa roditeljima kako bi se napravio neki plan.

"Oni su naravno mene obmanjivali politički, jer su mislili da sam politički zatucan. Ponovio sam zahtjev par puta, ali do sastanka nije došlo. Onda sam odlučio da se iskoristi snaga koju imaju mediji. E pa sad, izvolite, branite se nakon svih dokaza", rekao je Tolimir.

Poslije odluka OJT Banjaluka da otvori predmet, ističe da će zvanično tražiti da mu se dostavi na koji način je predmet otvoren.

"Da li je donešena neka naredba, šta je urađeno. Jer vrlo je moguće da je ovo opet neki trik, da se kaže da su otvorili, pustili u javnost i ništa. Hoću da to bude pravno perfektno otvoreno i pokrenuto, pa da to ima smisla. Ako nije, to je samo zamajavanje i ja ću onda pokrenuti postupke protiv svih koji to na neki način zataškavaju. To znači da ni tužilaštvo neće biti pošteđeno, ako je to uradilo samo da skine teren", poručio je Tolimir, dodajući da je potpuno jasno da su u ovom slučaju napravljeni ogromni propusti.

"To su živa bića, ona ne mogu nestati netragom. Roditelji imaju pravo da znaju gdje su djeca pokopana. Neko ih je spriječio u tome da djecu propisno sahrane u porodičnu grobnicu. Ovo su ukradeni ljudski životi i neko za to mora da odgovara. Dok neko ne dokaže da su oni mrtvi i pokaže posmrtne ostatke, oni su ukradeni i nestali", upozorava Tolimir.

"Oni su krili. Sistem uvijek kada ti saznaš da je nešto zakazalo, oni postupaju suprotno od onoga što je logično. Ovdje, umjesto da omoguće da ti vidiš to na šta sumnjaš i pokažu ti da nisi u pravu, oni ti ne dozvoljavaju pristup i evo dokažem da su krili", zaključio je Tolimir.

Vezane vijesti:

Tužilaštvo formiralo predmet nakon filma "Gdje je Sara?"

Aleksandra Blagojević za "Nezavisne": Želim da znam samo šta se dogodilo mojoj Sari

UKC RS se oglasio o slučaju "Sara": Nismo odgovorni za ukop i ekshumaciju

Stanivuković o slučaju "Sara": Sve je nadrealno, stojimo na raspolaganju roditeljima

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.