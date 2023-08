Advokati će bar jednom sedmično morati u Sarajevo

SARAJEVO, BANJALUKA - Čak i ako pred domaćim sudovima suđenja za ratne zločine ne budu održavana "dan za dan", ona bi trebalo da budu održavana bar jednom sedmično, što znači da će advokati, recimo iz Bijeljine ili Banjaluke, koji brane optužene pred Sudom BiH, u Sarajevo morati ići svake sedmice.

Tako se može protumačiti odgovor koje su "Nezavisne novine" dobile iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, koji je uslijedio nakon što su advokati izrazili negodovanje zbog zaključaka VSTS-a.

Avokati su, podsjetimo, poručili da u takvim okolnostima ne mogu raditi, jer, recimo, neki od njih žive u Banjaluci ili Prijedoru, a ročišta se održavaju pred Sudom BiH u Sarajevu.

Iz VSTS-a kažu da su zaključke usvojili radi unapređenja efikasnosti i optimizovanja trajanja sudskog postupka u predmetima ratnih zločina pred sudovima u BiH.

"Prema tim zaključcima, suđenje je potrebno organizovati po principu 'dan za dan', uz prethodno održavanje pretpretresnog ročišta, na kojem bi se utvrdila dinamika rada i cjelovit plan suđenja. U slučaju objektivne nemogućnosti zadovoljavanja navedenog standarda, ostavljena je mogućnost da se glavni pretres održava minimalno jednom u sedam dana", rečeno je za "Nezavisne novine" iz VSTS BiH.

Dejan Bogdanović, advokat iz Bijeljine, koji ima više predmeta ratnih zločina pred Sudom BiH, kaže da je odlazak jednom sedmično u Sarajevo blago prihvatljiviji u odnosu na svakodnevno putovanje u taj grad.

"To, odnosno odlazak na suđenje svakog dana, do bola pogađa nas koji nismo u Sarajevu. To je neostvarivo i nepraktično. Kada je riječ o odlasku jednom sedmično, to bi značilo da bi advokati svoj angažman morali svesti na jedan, dva predmeta, ali to je već tržišna igra. U svakom slučaju, to je varijanta koja je možda blago prihvatljivija. Najrealnije je da se to radi kako je sada, otprilike jednom u dvije sedmice", rekao je Bogdanović.

Jedno ročište u 14 dana je, pojašnjava, najprihvatljivije zbog toga što su predmeti ratnih zločina obimni, puno je optuženih itd.

"Postoji i problem kada je riječ o broju sudnica", naglasio je Bogdanović za "Nezavisne novine".

Zlatko Pozderac, advokat iz Cazina i član Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, takođe kaže da je neprihvatljivo da advokati svaki dan idu u Sarajevo, a prihvatljivije je da to bude jednom sedmično.

"Jako je teško izvodljivo da advokati svaki dan idu u Sarajevo. Morali bi sve druge obaveze koje imaju staviti po strani. Volio bih vidjeti advokata koji ima samo jednog klijenta. Jednom sedmično je, u svakom slučaju, puno bolje nego 'dan za dan'. Nema šanse da advokati budu spremni da se to radi 'dan za dan'. Znate šta je kompjuter, pa mu ode dio. A ne čovjek", rekao je Pozderac u izjavi za "Nezavisne novine".

Iz VSTS-a, s druge strane, podvlače da je ostavljena mogućnost da se glavni pretres održava minimalno jednom u sedam dana.

"To je prema svim relevantnim parametrima koje je VSTS BiH uzeo u obzir prilikom razmatranja ovog pitanja, uključujući i angažovanost advokata u sudskim postupcima koji se vode pred drugim sudovima, dovoljno vremena da se utvrdi optimalna dinamika suđenja koja će odgovarati strankama u postupku i braniocu, uz istovremeno poštivanje standarda uspostavljenih načelom prava na suđenje bez odlaganja, vodeći računa o zadovoljenju principa efikasnosti i ekonomičnosti postupka", kažu iz VSTS BiH za "Nezavisne novine".