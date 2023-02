Advokati u Srpskoj opet žele pravo na ugovore o prometu nepokretnosti

BANJALUKA - Advokati u Republici Srpskoj žele da im se vrati pravo na sastavljanje svih vrsta ugovora koji se tiču prometa nepokretnosti u Srpskoj, čime bi se u tom pogledu izjednačili sa notarima, koji sada jedini imaju ta ovlaštenja.

Advokatska komora RS je i u prethodnom periodu ukazivala na ovaj problem, a nakon što su Ustavni i Vrhovni sud FBiH nedavno donijeli odluke da notari više neće imati ekskluzivno pravo na sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, te da ih i drugi mogu sačinjavati, a da ti ugovori nakon toga mogu biti ovjereni pred notarima ili kod opšinskih sudova, otvorilo se i pitanje da li su onda svi građani u BiH izjednačeni u svojim pravima.

Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore RS, kaže da ovo ni u kojem slučaju ne znači da advokati žele isključiti notare iz ovog procesa, već da je cilj da se na nivou čitave BiH postigne ravnoteža kakva se trenutno uspostavlja u FBiH.

"Nadležni organi treba da dozvole advokatima da i oni dobiju mogućnost sačinjavanja svih pravnih poslova koji se tiču prometa nepokretnosti, odnosno sastavljanje ugovora, izjava volja i drugih isprava, onako kako to propisuje Advokatska tarifa. Većinu ugovora, gotovo sve u Srpskoj, trenutno mogu da sastavljaju samo notari i to je javno pravno ovlaštenje koje im je dato u nadležnost, ali to ne znači da se treba tolerisati postojeće stanje, a to je da se advokatima to isto zabranjuje", naglašava Mrša za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, advokati će uskoro zatražiti sastanak sa ministrom pravde RS Milošem Bukejlovićem, na kome će, pored navedenog, zauzeti stav da su građani u Srpskoj diskriminisani u odnosu na građane u FBiH.

"Apsolutno nije sporno da li će te ugovore na kraju ovjeravati notar ili sud. Ovdje se ne treba naglašavati pitanje nekakvog rivalstva kada govorimo o odnosima notara i advokata, već u prvom planu moraju biti interesi građana BiH. Jer zašto bi samo građanima jednog entiteta bilo omogućeno da se lakše opredijele da li će ugovore sačiniti kod advokata ili notara", kaže Mrša i dodaje:

"Činjenica je da dio građana iz Republike Srpske i iz FBiH ima svoje nekretnine i ovdje i tamo. Šta će onda biti sa građanima koji će ugovore sačinjavati na području FBiH, a kojima će ugovori prema trenutnim odlukama sudova biti potpuno validni, sve do momenta kad te ugovore budu htjeli provesti kroz javne evidencije u Srpskoj, kada im više neće biti validni."

Slada Ivelić, predsjednica Notarske komore RS, kaže za "Nezavisne novine" da notari ni u kom slučaju neće bježati od razgovora po ovom osnovu.

"Politika Notarske komore nije nikakvo zatvaranje. Mi uvijek radimo u interesu građana", poručuje Ivelićeva.

Ipak, ona naglašava da se cjelokupna situacija mora sagledati iz svih uglova, a ne jednostrano, te da su notari legitimni članovi pravnog sistema BiH.

"Nisu notari izmislili sami sebe. Legitimno smo uvedeni u pravni sistem BiH, a sad pojedinim odlukama kažu da notari više nisu potrebni, i to nakon 15 godina postojanja. Podsjetiću vas samo da je Ustavni sud RS 2021. godine donio odluku da je neustavan zahtjev naših advokata da traže proglašenje neustavnim odredaba Zakona o notarima. Zato, ja nemam šta komentarisati odluke Ustavnog suda. Ipak, svako ima pravo da traži ocjenu ustavnosti", kaže Ivelićeva.

Ona smatra da u navedenom niko ne vodi računa o položaju notara.

"Mnogi notari su napuštali advokaturu, sudstvo i druga zanimanja. Niko ne vodi računa kako će se to reflektovati na imovinu notara. Mnogi su se zadužili da bi kupili poslovne prostore za kancelariju, a sada žele da poruče da notari više ne trebaju. A moraju da znaju da notari više ne mogu da rade niti advokatske niti sudijske poslove", kazala je Ivelićeva.

Kada je u pitanju FBiH, iz Notarske komore FBiH ranije su upozorili da se odluke Vrhovnog suda FBiH tumače proizvoljno, te da "opštinski/osnovni sudovi u BiH nisu nadležni za ovjeru potpisa na ugovorima i drugim ispravama o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši upis u zemljišnu knjigu sticanja, prenosa ili prestanka prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama".

Nakon toga reagovali su i iz Advokatske komore FBiH poručivši da nepoštovanje sudskih odluka od strane notara znači anarhiju.