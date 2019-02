Advokatima milion KM, čeka se odluka o štrajku

BANJALUKA - Nakon što im je dan ranije Vlada Republike Srpske uplatila milion KM, Skupština Advokatske komore danas (subota) bi trebalo da odluči da li će nastaviti s obustavom rada na slučajevima po službenoj dužnosti.

Naime, advokati po ranijoj odluci Skupštine Advokatske komore RS od petka su obustavili rad po službenoj dužnosti, a isti dan Anton Kasipović, ministar pravde RS, rekao je da će biti isplaćeno oko milion KM.

"U prošloj godini Vlada je na ime obaveza prema njima uplatila 2,4 miliona KM, a ove godine još 360.000 KM", rekao je Kasipović, dodajući da je nesporno da postoje obaveze prema advokatima i da neke datiraju još iz 2010. godine. Takođe, naglasio je da je siguran da će se do kraja godine u cijelosti izmiriti obaveze prema advokatima i obezbijediti redovna dinamika isplate.

Da li će milion KM, koliko je Vlada Republike Srpske u petak uplatila, biti dovoljno da advokati odustanu od obustave rada odlučivaće Skupština Advokatske komore RS ukoliko bude kvoruma.

Darko Kremenović, advokat i predsjednik Zbora advokata Banjaluka, rekao je za "Nezavisne" da je odluka o štrajku donesena 11. novembra prošle godine te da obavezuje sve advokate bez obzira da li pojedini rade ili ne rade odbrane po službenoj dužnosti.

"Od samog početka sam bio za to da se sporne stvari rješavaju sporazumno, jer se već ranije pokazalo da je Ministarstvo pravde korektan partner", rekao je Kremenović, dodajući da postoji volja da se dug koji je iznosio više od sedam miliona svede na nulu. Kaže da je u posljednjih mjesec dana isplaćeno više od milion KM, te da će njegov prijedlog na sjednici Skupštine Komore biti da se ranija odluka o obustavi rada stavi van snage do 1. juna jer se pokazalo da se dug smanjuje, a u budžetu za ovu godinu je predviđena isplata 2,5 miliona KM.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, izrazio je nadu da advokati u Srpskoj neće nastaviti štrajk nakon što im je Vlada uplatila 1,1 milion KM po osnovu zaostalih dugovanja, a ostatak će biti izmiren u 12 mjesečnih rata. Rekao je da je za zaostale obaveze advokatima uplaćeno 600.000 KM po osnovu tužbi i sudskih presuda, kao i oko pola miliona KM obaveza iz prošle godine.

"Nadam se da će to biti dovoljno i da advokati razumiju dobru namjeru Vlade", rekao je Višković, naglašavajući da će sjednici Skupštine Advokatske komore prisustvovati i resorni ministar Anton Kasipović.

Premijer RS je naglasio da je Vlada pokazala dobru namjeru da se pitanje dugovanja prema advokatima riješi, te da je budžetom u ovoj godini za te namjene planirano 2,5 miliona KM.

"Nadam se da ćemo do polovine iduće godine moći da platimo sve obaveze prema advokatima, koje iznose oko 4,5 miliona KM", rekao je Višković.

Podsjećanja radi, od 2010. do 2018. godine advokatima u RS se duguje 4.308.306 KM. Ministarstvo pravde RS predložilo je da se potpiše memorandum, i to na način da se obaveze nastale do 31. decembra 2016. godine isplate u 2019. godini u devet jednakih rata, a radi se o 2.596.340 KM. S ovim prijedlogom nije se složila većina delegata Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i početkom novembra odlučili su da od 1. februara idu u obustavu rada.