Afera "Respiratori": Hodžiću oduzet mobilni telefon

SARAJEVO - Tužioci Tužilaštva BiH tokom pretresa stana u sarajevskom naselju Stup oduzeli su mobilni telefon Fikretu Hodžiću, osumnjičenom u aferi "Respiratori" za pranje novca, saznaje "Avaz" iz izvora bliskih ovoj pravosudnoj instituciji.

Mobilni telefon je oduzet uz naredbu Suda BiH.

Hodžić je, podsjetimo, vlasnik kompanije "Srebrena malina", koja je uvezla u aprilu 100 respiratora iz Kine u BiH po cijeni od 10,5 miliona KM, zbog čega je istragu i pokrenulo Tužilaštvo BiH.

Tužilaštvo BiH se na oduzimanje mobitela Hodžiću odlučilo nakon pola godine. Ranije je u maju obavljen pretres njegovog stana, porodične kuće i službenih prostorija "Srebrene maline" u Vogošći i Srebrenici. Tada su oduzete brojna dokumentacija i računarska oprema.

Oduzimanje mobitela Hodžiću nakon pola godine od prvog pretresa i hapšenja, kako tvrde naši izvori, povezano je sa saslušanjem Asima Sarajlića, delegata SDA u Parlamentu BiH.

Naime, Sarajlić je nedavno odbio dati tužiocima Tužilaštva BiH svoj mobitel, tačnije nije želio dati PIN, zbog čega su tužioci tražili da se uključi Sud i donese naredbu o tome, ali i na određeni način primorao Sarajlića, bez obzira na to što je svjedok, na saradnju. Ali Sud BiH se za sada još nije odlučio na to, jer nije određen zakonski rok. Sporno je šta je Sarajlić slao Hodžiću, a što tužioci bez mobitela ne mogu da otkriju. Zato je odlučeno da se oduzme mobitel Hodžiću. Bez obzira na to što je prošlo pola godine, ovakav potez Tužilaštva sada bi mogao istragu okrenuti i prema drugim osobama. Tačnije, spisak osumnjičenih mogao bi biti uveliko proširen.

Hodžiću su sudskom naredbom ranije blokirani računi kompanije i ova odluka je i dalje na snazi. Mobitel je ranije oduzet, takođe, i Fadilu Novaliću, federalnom premijeru koji je osumnjičen u ovoj aferi. Osumnjičen su i Fahrudin Solak, suspendovani direktor FUCZ-a, kao i direktor Agencije za lijekove Aleksandar Zolak.

