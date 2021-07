Agencija za rad i zapošljavanje: Slovencima će trebati novih 8.500 bh. radnika

BANJALUKA, LJUBLJANA - Očekuje se da će iz Slovenije u idućoj godini biti zaprimljeno oko 8.500 novih oglasa za zapošljavanje radnika iz BiH.

Navedeno je to u Prednacrtu programa rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2022. godinu, iz kojeg se može zaključiti da su takva očekivanja bazirana na pozitivnim ekonomskim kretanjima privrede u Sloveniji.

"I u idućoj godini ćemo sprovoditi aktivnosti na realizaciji Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji. S ciljem kvalitetne implementacije ovog sporazuma, Agencija će organizovati kontinuirane sastanke i službene posjete Zavodu za zapošljavanje Slovenije, Inspekciji za rad Slovenije, poslodavcima, kao i sindikatu, radi praćenja realizacije i rješavanja problematike u procesu zapošljavanja naših radnika", uvjeravaju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Sindikalni predstavnici očekuju da će u periodu koji slijedi i te kako doći do odliva naše radne snage.

"Narod ide tamo gdje misli da će mu biti bolji život, odnosno da će imati bolje uslove. Dakle, naši poslodavci moraju da shvate da trebaju da se okrenu biznisu, ali sa razmišljanjima da zaradu dijele sa radnicima, a ne da im daju mrvice. Evo, ovih dana sam pročitao podatak i da se Njemačka već susreće sa ozbiljnim problemom nedostatka radne snage", rekao je za "Nezavisne novine" Goran Savanović, izvršni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske za Sindikalni centar Banjaluka.

Svjesni su opasnosti i u poslovnoj zajednici. Priznaju, takođe, da je zemljama zapadne Evrope, pa i onima koje su nam bliske, poput Slovenije, potrebna dodatna radna snaga. Situacija izazvana virusom korona je, dodaju, usporila odlaske, ali će oni biti nastavljeni po normalizaciji stanja.

"Postoji takva realna opasnost za privrednike u Republici Srpskoj. Odlazak ljudi odavde je počeo prije korone, to je koronom zaustavljeno i sada je realno očekivati da se taj trend nastavi, s obzirom na to da zemljama zapadne Evrope nedostaje kvalifikovanih radnika te je to jedna od ozbiljnih opasnosti s kojim će se naša privreda susresti", naglasio je u izjavi za "Nezavisne novine" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, nisu jedini i presudni faktor za odlazak plate, što se, kako kaže, više puta pokazalo.

"Ovo je sistemski problem društva u cjelini. Sigurno će i novonastala politička situacija motivisati neke ljude da odluče da napuste Republiku Srpsku i BiH tražeći okruženje koje im donosi izvjesniju i sigurniju budućnost. Zvanični podaci pokazuju da su plate rasle, a kako bi rast bio značajniji, neophodno je vraćanje stopi poreza i doprinosa na nivo iz 2008. godine. Znači, potrebno je značajnije rasterećenje privrede", naglasio je Blagojević.

Inače, u vezi s pitanjem zanimanja koja Slovenci najčešće traže, višegodišnja statistika pokazala je da su to vozači, varioci, zidari te druga zanimanja u građevinskoj industriji.

Zapošljavanje u Njemačkoj

Kada je riječ o narednoj godini, Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima i niz drugih planova, odnosno prioriteta, uključujući i aktivnosti na realizaciji Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u Njemačkoj na poslovima njegovatelja.

"Planirana je organizacija intervjua za najmanje 215 zainteresovanih kandidata, koji odgovaraju uslovima iz Dogovora, a u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na najmanje tri lokacije u BiH, dva puta u toku kalendarske godine. Agencija će sprovoditi aktivnosti i na zapošljavanju kandidata koji samostalno pronađu poslodavca u Njemačkoj", naveli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.