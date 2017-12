Ahmetović: Doći će do velikog poskupljenja namirnica

SARAJEVO - Sadik Ahmetović, poslanik Nezavisnog bloka, rekao je da je Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prilikom usvajanja seta Zakona o akcizama prekršio sve norme propsiane i Zakonom i poslovnikom.

Ahmetović je u pauzi sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine rekao novinarima da se tokom jučerašnje sjednice, koja je trajala jutros do 4 časa, krili predlagača Zakona o akcizama i da će u narednoj godini doći do velikog poskupljenja namirnica.

On naglaša da predlagači ovog zakona imaju velike plate i zaposlene svoje porodice i oni neće osjetiti poskupljenja, već će se to odraziti na one koji nemaju nikakva primanja.

Prema njegovim riječima, ovo će dovesti do još većeg odlaska građana iz BiH i bježanja od ove vlasti.

Ahmetović naglašava da je jutros pročitao da su oni koji su glasali za povećanje cijena goriva u Briselu proglašeni za heroje.

„Ja ih pozivam da ove heroje obavežu da rješe pitanja koja krše elementarna ljudska prava ljudi, a to su dvije škole pod jednim krovom i izučavanje bosanskog jezika u Republici Srpskoj“, kazao je on i pozvao Komesara za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju EU Johaness Hans i specijalnog predstavnika EU Lars-Gunara Vigemarka da ove svoje heroje sastave i ovo riješe ukoliko rade u interesu BiH.

Komntarišući jučerašnju izjavu predsejdnika SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a Dragana Čovića da je „ Sejdić-Finci“ mrtvo slovo na papiru, Ahmetović je rekao da Dodik i Čović sve više pokušavaju svesti sve reforme u BiH, pa i samu BiH na mrtvo slovo na papiru.