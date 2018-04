Ahmetović: Sramotno što Klub Bošnjaka nije napustio sjednicu za vrijeme obraćanja Matvijenko

SARAJEVO - Sadik Ahmetović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kazao je za Klix.ba da se nakon obraćanja predsjednice Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije, Valentine Ivanovne Matvijenko, svaki bh. građanin, kome je iole stalo do Bosne i Hercegovine, osjećao jadno.

Ahmetović je kazao da je sramotno što Klub Bošnjaka u Domu naroda za vrijeme obraćanja ruske zvaničnice Matvijenko nije napustio sjednicu.

"Svaki građanin Bosne i Hercegovine, kome je iole stalo do ove zemlje, danas se morao osjećati ne loše – već jadno. Poraženi smo i poniženi zahvaljujući 'velikim prijateljima', susjedima i koja ironija, garantima Dejtonskog mirnovnog sporazuma. Pred nosom nam otimaju zemlju i more, dok vladajuće bh. strukture sjede skrštenih ruku i to sve nijemo posmatraju", upozorio je Ahmetović.

Prema njegovim riječima, nijemo posmatraju i šute i dok nam usred BiH i Sarajeva, u Parlamentu BiH, na sjednici Doma naroda, Ivanovna Matvijenko priča o velikom prijateljstvu Rusije i BiH, prosperitetu, o tome šta trebamo uraditi.

"Šta smo mi, ko smo mi kad svako sebi daje za pravo da nam dijeli savjete i miješa se u unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine? Za razumjeti je da nas smatraju malim i nesposobnim, s obzirom na to ko nas vodi i dokle nas je doveo u ovom trenutku, ali dokle više? Dokle će nas više koristiti za svoja prepucavanja, nametati nam svoja mišljenja i jačati svoj utjecaj? Kome će se ova država prikloniti valjda trebaju odlučiti njeni građani, a ne neka Valentina, Valentin i njima slični", rekao je Ahmetović za Klix.ba.

Istakao je da je Ivanovna Matvijenko sebi dala za pravo da govori o "civilnom ratu", a da su joj oni to dozvolili i to usred njihovog Parlamenta.

"Sramotno je da ova država više nema ni malo dostojanstva i koliko se igramo sa sudbinama ljudi. Zašto se gospođa Ivanovna Matvijenko, kada je već tako dobro upoznata sa novijom istorijom BiH, nije dotakla i Srebrenice i priznala šta se tamo zaista dogodilo u kako ona kaže – 'civilnom ratu'? Naravno, nije, stavile je veto na priču o gradu u kome se desilo najveće stradanje i genocid na ovim prostorima. Evo pozivam gospođu Ivanovnu Matvijenko da dođe u Srebrenicu na čas istorije, kada je već tako blizu. Lično ću je dočekati i odvesti do Memorijalnog centra Potočari, samo da vidimo da li će onda imati nešto za reći o građanskom ratu. U kojem građanskom ratu se dešava Srebrenica?!", kazao je Ahmetović.

Istakao je da je sramotno šta smo sebi dopustili i na koliko niske grane smo spali.

"I nije kriva Ivanovna Matvijenko, ona već sutra neće znati ni gdje je bila ni šta je govorila. Krivi su naši velikani koji su dopustili da nas ovako ponižavaju usred Sarajeva. Sa ovom strukturom ljudi na vlasti izgubili smo i zemlju i more i stav i dostojanstvo. Šta još trebaju da nam uzmu, šta još hoće od ovog napaćenog naroda? Sramota!", zaključio je Ahmetović.

(NN/klix.ba)