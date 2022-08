Akcize ukinute, cijene goriva ostaju iste: "Nemaju osjećaja za građane"

SARAJEVO - Iako je Dom naroda parlamenta BiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o akcizama kojima se ukida akciza na naftu i naftne derivate, od jeftinijeg goriva na pumpama u Bosni i Hercegovini neće biti ništa, jer u ovom trenutku Dom naroda i Predstavnički dom parlamenta BiH nisu usvojili izmjene Zakona o akcizama u istom tekstu.

Naime, još u martu Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je izmjene Zakona o akcizama kojima se ukidaju akcize na naftu i naftne derivate, čija bi posljedica bila niže cijene goriva na pumpama od 30 do 40 feninga.

Nakon što je poslije više od pet mjeseci taj zakon došao u Dom naroda parlamenta BiH, Dušanka Majkić podnijela je amandman kojim se primjena izmjena Zakona o akcizama ograničava na 30 dana, što je na kraju i usvojeno.

S obzirom na to da su Dom naroda i Predstavnički dom parlamenta BiH zakon usvojili u različitom tekstu, neophodno je njegovo usaglašavanje, zbog čega je formirana Zajednička komisija oba doma parlamenta BiH koja treba da uradi taj posao, što može trajati mjesecima.

"Nemaju osjećaja za potrošače i građane. To što se radi je bezobrazno i niko se ne brine za ogromnu većinu ljudi koja jedva sastavlja kraj s krajem. Ukidanjem akciza ne bi došlo samo do nižih cijena goriva, već i vjerovatno ostalih proizvoda i usluga", rekao je za "Nezavisne novine" Admir Arnautović, predsjednik Udruženja kluba potrošača srednje Bosne.

Inače, amandman koji je predložila Majkićeva, a kojim se primjena zakona ograničava na 30 dana, umjesto do kraja godine, kako je to usvojeno u Predstavničkom domu parlamenta BiH, bio je i na sjednici Komisije za finansije i budžet, međutim tu nije dobio podršku.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, čija stranka je bila predlagač ovog zakona, rekao je da je tužan i razočaran, jer delegati nisu pokazali ljudsko lice na vjerovatno posljednjoj sjednici Doma naroda.

"Ovo je lijep način da do pojeftinjenja goriva ne dođe", rekao je Magazinović ističući da je usvojeno da gorivo bude jeftinije, ali samo 30 dana, za razliku od zakona koji je predložen koji taj period tretira na devet mjeseci uz mogućnost produženja.

Osim potrošača i građana, svoje ogorčenje ne kriju ni stručnjaci pa tako Slaviša Raković, ekonomski analitičar, kaže da se radi o "gluposti" te da budžeti u BiH ne bi toliko osjetili eventualno ukidanje akciza na naftu i naftne derivate.

"To ukidanje ne bi imalo velikih posljedica po budžet, jer govorimo o privremenoj mjeri. Da su to ukinuli kada je trebalo, prije tri mjeseca, sada bismo već imali efekte. Ovako, odlaže se sve do izbora pa onda idu izbori, formiranje nove vlasti i od toga neće biti ništa. Čista glupost", rekao je Raković za "Nezavisne novine".

Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu, a možda i u Evropi, koja na bilo koji način nije reagovala kada je riječ o cijenama goriva, jer niti je ukidala akcize niti je ograničavala cijene, kako su to radile uglavnom zemlje regiona.

Inače, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH juče je napokon usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, na čemu insistira EU.