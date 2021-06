"Ako Čović hoće da bude nosilac evropskih vrijednosti mora da poštuje rezoluciju EP"

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović mora da poštuje rezoluciju Evropskog parlamenta ukoliko želi da bude istinski nosilac evropskih vrijednosti.

Evropska unija je ostala dosljedna, kaže Džaferović u komentaru posljednjih odluka Evropskog parlamenta.

"I ova rezulucija Evropskog parlamenta, u kojoj nisu sadržani neki retrogradni prijedlozi hrvatske delegacije, je na tragu 14 prioriteta. Može pričati ko šta hoće u BiH, pa i gospodin Čović, ali ako hoće biti istinski nosilac evropskih vrijednosti, onda prvo što mora da poštuje su odluke Evropskog suda za ljudska prava, preporuke i mišljenja Evropske komisije, onda i ovu rezolociju Evropskog parlamenta", rekao je Džaferović.

Džaferović je na Forumu "Zapadni Balkan – put naprijed", rekao da je došao da da podršku jednom ovakvom skupu i njegovim zaključcima koji će sasvim sigurno biti u interesu BiH i ostalih država Zapadnog Balkana.

"Ja mislim da je samo put naprijed ispravan put, a onim snagama koje se zalažu za put nazad treba kazati jednom zauvijek da nikada neće uspjeti. Put naprijed znači integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao dobru saradnju svih zemalja, bilateralnu i multilateralnu. Drugog puta nema", izjavio je Džaferović.

Otvorena pitanja treba rješavati dijalogom, smatra Džaferović, uz striktnu primjenu međunarodnog prava.

"Počevši od postignutih sporazuma, presuda Međunarodnog suda za ljudska prava do Haškog tribulana. To je put naprijed, a to je put prosperiteta ovog dijela Evrope, time i Evrope", izjavio je Džaferović.