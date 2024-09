U kampanju ulazimo spremni, naša lista u Banjaluci je najkvalitetnija. Neuporediva je sa bilo kojom drugom listom.

To je izjavio dr Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac stranačke liste za Skupšinu Grada Banjaluka.

“Ovdje su privrednici, IT stručnjaci, inženjeri, profesori, doktori, predstavnici udruženja poput višečlanih porodica, boračkih porodica. Mladost i iskustvo, a Boga mi imamo i staru gardu koja stoji iza nas, koja predstavlja našu stariju populaciju. Ovo je lista ljudi koji su apsolutno nepotkupivi, koje niko ne može da ucjenjuje i koji mogu da vode grad bez blokada”, rekao je Stevandić na skupu na Trgu Krajine.

On je naglasio da su u Banjaluci blokade na svakom ćošku – i u Skupštini Grada, i u vodosnabdijevanju, kružnim tokovima, mostovima...

“Ako hoćete Banjaluku bez blokada, tu je Ujedinjena Srpska. Potpuno smo sigurni da će iduće četiri godine biti najbolje četiri godine u životu Banjaluke zato što će upravljanje Skupštinom preuzeti Ujedinjena Srpska. Jer, ja sam pokazao kako se vodi republička skupština, sada će neko od naših članova pokazati kako se vodi gradska skupština, a ne samo tri sjednice godišnje i mnogo svađa. Ako hoćete miran grad koji dobro funkcioniše, to je Ujedinjena Srpska. Banjauka bez blokada. To je i naš slogan”, izjavio je Stevandić novinaima.

Predsjednik Gradskog odbora i jedan od kandidata za Skupšinu Grada, Neven Stanić, naglasio je da je stranka perfektno spremna za ovu izbornu kampanju.

“Naravno, očekujemo najbolji rezultat do sada. Zašto to kažem? Zato što smatramo da imamo ideologiju, da Ujedinjena Srpska ima odličnu organizaciju i strukturu, da imamo ljude i stručne kadrove. Siguran sam da će, pogotovo kandidati na listi, nas 35, dati veliki doprinos, da će nas dosta građana Banjaluke podržati i da ćemo napraviti najbolji rezultat. Cilj je da naše programe i projekte realizujemo u Skupštini Grada u naredne četiri godine. U aktuelnom sazivu na izmaku imali smo puno blokada, puno svađa i prepucavanja. To ništa dobro nije donijelo graćanima, ali jeste određenim interesnim strukturama kojima takvo stanje odgovara. A mi smatramo da treba da se ovi ljudi iza mene više pitaju. Siguran sam u sjajan rezultat Ujedinjene Srpske. Prošli put smo imali tri odbornika, sada ciljamo na četiri plus. Mislim da je to realno”, zaključio je Neven Stanić.

