Aleksandar Trninić: Bojićeve prijetnje i ucjene nisu uspjele

Život se nastavlja i nakon izbora. Ljudi koji ne razumiju da se politički odnosi ne smiju toliko uprljati prije 7. oktobra da ne možemo nakon toga sjesti i razgovarati, zapravo ne razumiju u kakvom je stanju Republika Srpska.

Ovo kaže Aleksandar Trninić, predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske Laktaši i nosilac odborničke liste u tom gradu.

On naglašava da je Ujedinjena Srpska stranka koja u čitavoj Republici ima kandidate na izborima i koja želi da ima predsjednika skupštine u 20 gradova ili opština.

"Ujedinjena Srpska želi rezultat na osnovu svoje politike i ideologije, a ne na osnovu tuđih odluka. To je posebno važno u Laktašima, gdje su naši članovi pretrpjeli teror, ali, bez obzira na to, imaćemo najbolji mogući rezultat. Iskreno mi je žao što to ljudi ne razumiju", kaže Trninić.

Konkretno, kakvi su odnosi u Laktašima?

Jako loši. Gradonačelnik Miroslav Bojić se ponaša bahato i nije želio da uopšte ima koaliciju za lokalne izbore, što ga i razumijem jer imaju apsolutnu vlast, to je bastion SNSD-a.

Ali, treba imati u vidu da za dvije godine idu parlamentarni i predsjednički izbori i da će im vjerovatno trebati koalicija. Ovo sada je priprema za taj period. Od ovih izbora i od postizbornog procesa zavisiće mnogo toga za dvije godine.

Bojić je ucjenama, prijetnjama, maltretiranjem ljudi uspio da spriječi 26 ljudi da se pojave na listi Ujedinjene Srpske u Laktašima. Politika gubi smisao kada kandidat za gradonačelnika pozove ministra i kaže mu da dâ otkaz čovjeku koji ima troje djece, i četvrto na putu, samo zato što je na listi druge političke stranke. To je političko i ljudsko dno!

Politički rat je jedno, ali u tom ratu ne smiju stradati ničije porodice. Zbog toga je poziv Ujedinjene Srpske glasačima da glasaju slobodno, bez pritisaka. Republika Srpska je u situaciji u kojoj je potrebno političko i nacionalno jedinstvo. Sitni lokalni interesi ne mogu da budu važniji od državnih.

Ali, bez obzira na to, mi ćemo napraviti istorijski rezultat, koji će biti četiri ili više odbornika u Laktašima. Samim tim, Bojić nije uspio da nas poremeti.

Kako ste i pored svega toga uspjeli da nametnete Ujedinjenu Srpsku kao ozbiljnu političku opciju i to u Laktašima?

Uspjeli smo zato što, osim nas, u Laktašima nema alternative. Odnosno, postoji bezidejna opozicija sa kojom nikad ne bismo ni sarađivali. Opozicija koja nema stručnih kadrova, nema ljude koji vrijede u narodu i nema potencijala za bilo šta više. Istovremeno, pojavila se treća grupacija, odnosno Ujedinjena Srpska, mladi ljudi, ambiciozni, ljudi koji imaju svoj cilj i plan i koji znaju da se adekvatno ponašaju u politici.

Šta je ono što biste željeli da mijenjate ili gradite u Laktašima? Koji su vaši ciljevi?

Jedan od glavnih ciljeva su besplatni udžbenici za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole. Prvi dan kampanje smo izašli sa peticijom građana za besplatne udžbenike.

Gradonačelnik Bojić i SNSD za vrijeme mandata od četiri godine se uopšte nisu sjetili toga. Ali, kada je vidio da smo mi pokrenuli tu priču, za dva dana je gradonačelnik izašao sa novim programom i uvrstio besplatne udžbenike. Tako da mi već dajemo konkretne rezultate.

Pored toga, US će se zalagati da se izgrade dva nova vrtića jer je velika potreba za tim. Takođe, zalažemo se za izgradnju vrbaskog keja na dvije lokacije. Jedna je u Trnu, a druga bliže centru grada. Smatramo da građani nemaju dovoljno šetališnih zona, naročito u odnosu na gradove u okruženju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.