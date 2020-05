Alen Islamović ulazi u politiku

BIHAĆ - Iako su ga život, porodica i posao odveli u Zagreb, pjevač Alen Islamović se vratio u rodni Bihać, u kojem će u budućnosti provoditi više vremena, te se aktivno politički angažovati.

Kako navodi motiv je teška migrantska kriza koja ovaj grad potresa već nekoliko godina.

"I dok vlast šuti i ne preduzima ništa, novi stanovnici grada na Uni preuzimaju ulice i kvartove, napadaju građane, pale njihovu imovinu. Loše vijesti godinama stižu iz ovog dijela BiH, no konkretni koraci na razriješenju stanja nisu poduzeti. Kada su prošle godine u Bihaću u haustoru migranti pretukli i iscipelarili mog bubnjara u meni je proradio taj patriotski bunt. Moj bubnjar je meni kao moj sin", navodi Alen Islamović.

I dok nadležni stoje u stanju rezignacije, pjevač navodi da je odlučio da neće više biti "nijemi posmatrač brzog poniranja njegovog grada u bijedu i haos, te će osnovati nezavisnu listu s mr Emdžadom Galijaševićem, bivšim ministrom u privredi USK-a i bivšim bihaćkim gradonačelnikom".

"Bojazan za sigurnost imovine od djelovanja i uništavanja od strane migranata, navela me je, kao i mnoge stanovnike USK Kantona, da stražarimo ili angažiramo ljude koji će da bdiju nad našim kućama, farmama, vikendicama... Brojni su oni koji godinama i decenijama rade i zarađuju u inostranstvu, a ulažu u Krajinu, gdje žele dočekati penzionerske dane. Danas, njihova imovina i ostavština za djecu i potomke je ugrožena, a najteže je što ljudi osjećaju strah, izbjegavaju da hodaju ulicama vlastitog grada, da se sreću sa komšijama i prijateljima", poručuje Islamović.

Navodi da je u svemu ovome direktni svjedok - "reakcijama nezadovoljstva i strahu koji se uvukao među njegove sugrađane, kojima želi pomoći tako što će dići svoj glas, kada već aktuelni gradonačelnik, kako ističe, četiri godine šuti i čuva svoju fotelju, a Bišćane je prepustio na milost i nemilost stranaca".

"Agresivna, hrabra i politika brzog djelovanja se mora vratiti na političku scenu USK kantona. Potrebni su nam odlučni i dobro organizirani mladi ljudi i privrednici, koji se ne libe upirati prstom u sve što nije dobro, ali i koji su spremni dati sve od sebe da se to loše mijenja. Takve ljude ću okupiti oko sebe. To su ljudi koji su u realnom sektoru stekli novac i sigurnost, a u politiku ulaze iz iskrenih pobuda da pomognu, povedu građane u bolju budućnost, a ne da otimaju i kradu njihov teško stečeni novac. Dat ćemo priliku i obrazovanim i srčanim ženama, koje ostavljaju traga u svojoj struci, ali i sportistima, menadžerima… Imamo snage da Bihać dignemo na noge, riješimo problem migranata, dovedemo nove investicije u grad, repariramo sportske terene i dvorane, vratimo turizam u nacionalni park 'UNA', oživimo kulturnu scenu kroz festivale, koncerte, da Bišćane i Bišćanke vratimo na ulice grada, da budu ponosni na svoj grad, a to će biti najvažniji program", dodaje Islamović.

Naglašava da ima pravo da bude "lokalni patriota i za to ne prihvata osude ni od koga".

"Imam pravo da volim svoj grad, imam pravo da govorim o svom gradu, imam pravo da kritikujem šta je dobro a šta nije, imam pravo da kažem 'Moj grade', imam pravo biti taj i imam pravo izgovoriti to ime Bihać. Ako me neko želi kritikovati i osuditi zbog toga što volim svoj grad, neka sude", ističe je pjevač.

Politički angažman, međutim, kako kaže, neće značiti pauzu u muzičkom djelovanju pjevača.

On, naime, nastavlja rad na novom albumu, koji planira objaviti najesen.

Nedavno je publiku obradovao novim duetom "Na pola koplja" sa bendom "Srčani udar". Period izolacije u Zagrebu, iako mu nije godio, bio je izuzetno inspirativan za legendarnog muzičara, koji je napisao nekoliko dobrih tekstova i pjesama koje će, na radost armije fanova, objediniti na novom muzičkom materijalu.