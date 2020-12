Alihodžićeva zatražila ostavku Tegeltije

SARAJEVO - Berina Alihodžić, član VSTV-a kazala je da ne želi niko da vrijeđa njenu inteligenciju, te da se bavi krivičnim pravom 20 godina.

"Neosporno je da je ovo nezakonit snimak, ali je neosporno da se takav snimak može upotrijebiti ako je od višeg interesa", kazala je Alihodžić na vanrednoj sjednici na kojoj se razmatra jednu tačku dnevnog reda - aktuelnu situaciju.

Postavila je pitanje Tegletiji, da li je prijavio da ga prisluškuju i zašto to nije prijavio članovima VSTV-a.

"Vjerujem da je taj snimak autentičan. To je moje mišljenje, Miliajna je bila četiri godine u VSTV-u i ona zna da je to sukob interesa. I drugo samim tim je poljuljan ugled ove institucije. Nemam nikakvog pritiska, hoću časno da odem u penziju za godinu dana. Nama je važnije da građani imaju povjerenje u nas, i kolege da imaju povjerenje u nas zato što ovaj Savjet treba da nastavi da radi. Spremna sam da dam ostavku ovog časa, ali smatram da bi vi u ovom momentu trebali donijeti olduku, a do sada ste bili častan čovjek, i molim vas da podnesete ostavku", kazala je Alihodžić.