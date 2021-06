Alkalajev istup potvrdio diplomatski haos u BiH

NJUJORK - Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da nijedan srpski diplomata iz BiH, bez obzira na rang, do daljeg nema obavezu da se povinuje nalozima i instrukcijama svojih šefova iz reda drugog naroda, a posebno ne instrukcijama Ministarstva inostranih poslova na čijem čelu se nalazi Bisera Turković.

U reakciji na izlaganje Svena Alkalaja, ambasadora BiH pri UN-u, za koje nije imao saglasnost Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da se radi o "čovjeku od skandala, bitangi, slici i prilici onih koji su ga predložili".

On je rekao da je besmisleno tražiti odgovornost od neodgovornog predstavnika BiH u UN-u, kao i njegovog stranačkog šefa te da s tim ljudima treba razgovarati samo na jeziku koji razumiju.

"A pošto je u BiH jezik bezvlašća, opšteg rasula, jezik neslužbene dužnosti i poretka, zakona ulice, jezik drskog gaženja procedura, nepoštovanja službene hijerarhije, jezik mržnje, tako ćemo i odgovoriti. Na odgovornost i razapinjanje se pozivaju samo Srbi. Vjerujem da je vrijeme da se takvoj sramnoj praksi stane ukraj i moramo sve učiniti da se poštuju zakoni i procedure", rekao je Dodik.

Inače, iako nije imao saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH, Alkalaj se obratio na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a i još jednom pokazao da u diplomatiji u BiH vlada haos, a posljedica svega je nestabilnost cijele BiH.

"Tome će se jednom morati stati ukraj ili Bosne i Hercegovine neće biti. Očigledno je da u unutrašnjoj politici BiH postoje politike koje ne odgovaraju svim akterima i nema uravnoteženog stava. Jučerašnje izlaganje Alkalaja teško je objasniti i ne znam šta je bio cilj da se bez ikakvih primjesa iznose takvi stavovi", rekao je za "Nezavisne novine" Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka i direktor Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke.

I Nenad Stevandić, predsjednik Srpskog kluba u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekao je da je namjera Alkalajevog obraćanja da se isprovocira Republika Srpska i izazivaju sukobi.

Naime, neposredno pred sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj je bilo riječi o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, Dodik je obavijestio Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH da Alkalaj ne može da se obraća na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a, jer Predsjedništvo BiH nije postiglo saglasnost u vezi sa prijedlogom njegovog izlaganja.

U svom pismu Dodik je naveo da Alkalaj može fizički prisustvovati zasjedanju, ali bez obraćanja te da Ministarstvo spoljnih poslova o tome obavijesti Stalnu misiju BiH pri UN-u.

Istovremeno, Savjetu bezbjednosti UN-a pisao je i Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, koji je naveo da Dodik nije slijedio proceduru u Predsjedništvu BiH te da nema nikakvih prepreka za obraćanje Alkalaja.

U svom obraćanju Alkalaj je, između ostalog, kritikovao i vlasti u Srbiji jer, kako je rekao, pružaju zaštitu Novaku Đukiću, generalu VRS, koji je pred Sudom BiH osuđen za ratni zločin.

"Slučaj generala Đukića je od vitalne važnosti na pokazivanju saradnje BiH sa pravosudnim organima u susjedstvu. Nakon što je Đukić osuđen za ratne zločine, on je pobjegao u Srbiju. To je nanijelo štetu odnosima. On se mora vratiti da bi se suočio sa svojim zločinima", rekao je, između ostalog, Alkalaj.

Da Alkalaj nije imao saglasnost da govori pred Savjetom bezbjednosti UN-a naglasio je i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je rekao da je od Dodika dobio pismo u kojem se navodi da ne postoji saglasnost Predsjedništva BiH za njegov istup.

"Predstavnik BiH nije govorio u ime BiH jer sam dobio pismo u kojem piše da nema saglasnosti i predstavnik BiH je iznosio svoje privatno mišljenje. Hrvatski predstavnik je rekao da je dobro poznato ko je bio đavo. U ovom regionu je postojao jedan veliki koncentracioni logor u Jasenovcu i mislim da svi znaju ko je bio đavo", rekao je između ostalog Vučić na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a.