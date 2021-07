Almu Čolo brine Milorad Dodik, Sredoje Nović joj odgovorio

SARAJKEVO - Bariša Čolak (HDZ), član Interresorne radne grupe, kazao da je nakon jučerašnjih razgovora ohrabren i da je zajednički stav potaknut da se dođe što prije do izmijena Izbornog zakona i da je najbitnije otkloniti dikriminacije koje su uočene u presudama Suda za ljudska prava u Strazburu i odlukama Ustavnog suda BiH.

"Ovo je neizborna godina i treba raditi. Mislim da i opozicija ovdje ima šta reći i da svi konačno shvate da je dogovovr interes svih, nije interes jednog naroda, nego interes svih, cijele BiH. Znate kakvi problemi mogu nastupiti ne dogovorimo li se", kazao je Čolak.

Ističe da im svaki dogovor odgovara, i da Hrvati kao najmalobrojnijni narod imaju pravo izabrati svog člana Predsjedništva.

"Mi smo za svaki model koji će osigurati legitimno predstavljanje", rekao je Čolak i dodao da moramo uvažavati nacionalni sastav.

Alma Čolo (SDA), predsjedavajuća Interresorne radne grupe, istakla je da su građani BiH umorni čekajući da se ukloni diskriminacija iz Ustava i Izbornog zakona i da se svima da pravo.

"Mislim da je to prvenstvo, prvo je pet presuda Suda za ljudska prava, pa onda sve ostalo. Mislim da mi mormao promijeniti Ustavi to su shvatili i iz HDZ-a. Brine me Milorad Dodik, koji kaže da Republika Srpska ne želi mijenjati Ustav. Gospodine Dodik moramo to uraditi. Kao pravnik i član SDA mislim da asimetričan izbor članova Predsjedništva ne možemo birati, moramo tražiti neko drugo rješenje", kazala je Čolo.

Na pitanje šta je o dvije izborne jedinice, Čolo je rekla da je to nemoguće, jer je to put ka trećem entitetu i da svi imaju odgovornost prema svojim biračima.

"Ne postoje odluke o legitimnom predstavljanju. Postoji odluka o legitimnom predstavljanju u Domu naroda", rekla je Čolo, dodavši da su ovo početni dogovori i da imaju još pet, šest mjeseci.

Sredoje Nović (SNSD), član interresorne radne grupe, rekao je pesimista ako ovako nastavimo kao juče i danas.

"Ovdje se već optužuje SNSD i Republika Srpska za članove Predsjedništva. Recite mi koliko se radilo na tome da se promijeni, a onda kad dođu stranci, mi se dodvoravamo, jedni bježe, jedni trče u zagrljaj. Ovo je pitanje gdje treba sjediti i razgovarati. Ne putem medija, nego sjesti u zatvoreni prostor i razgovarati. RS ne smeta ni asimetričlan, ni neposredni ni posredni izbor Predsjedništva. Dovoljno je smao reći da se bira jedna član Predsjedništva iz Republike Srpske, može se svako kandidovati, a što ne može proći to je drugo. Moramo u interresornoj grupi promijeniti metodologiju rada i odabrati pet ključnih pitanja o kojima ćemo se izjasniti, sve ostalo će biti uzalud", kazao je Nović.

Saša Mgazinović (SDP), član grupe, ističe da sada (Bakir) Izetbegović traži žiranta iz opozicije da prihvati neko od rješenja koje su dogovorili,.

"Umjesto da vrše pritisak na opoziciju, imaće izbore kako su imalim a s tim što će se opozicija bolje organizovati", kazao Magazinović.

Ističe da je ranije bilo prijedloga da Bošnjaci i Hrvati glasaju odvojeno, pa onda o dvije odvojene izborne jedinice.

"Od takvih rješenja nema ništa. Nović imao precizan prijedlog da se bira jedan član Predsjedništva iz RS bez prefiksa, što je prihvatljivo", rekao je Magazinović.

Član radne grupe Branislav Borenovic (PDP) kazao da je za njih neprihvatljivo sve ono što neće suštinski uticati na to da niko više ne zloupotrerbljava volju naroda i uvodi korupciju u institucije ove zemlje.

"Vladajuća koalicija počinju već tražiti izgovore za svoj vlastiti neuspjeh, a imaju punu odgovornost da ponude rješenja. Opozicija hoće izmjene ukidanja glasanjem poštom osim u DKP i Ambasadama, hoćemo skeniranje glasačkih listića. To što vlast ima frustraciju i što ne poštuje odluku Parlamenta koji je izabrao CIK, nego cijene samo izbore svoje partije", kazao je Borenović.

Damir Arnaut, član radne grupe, rekao je da danas prvi put ova grupa bila u punom sastavu i da nije bilo predstavnika EU i SAD ne bi bilo kvoruma.