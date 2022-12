Ambasada SAD: Dobar razgovor Marfija sa Cvijanovićevom

SARAJEVO - Američka Ambasada u BiH navela je na svom službenom Twitter nalogu da je ambasador SAD Majkl Marfi danas imao dobar razgovor sa predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Marfi je u tom razgovoru izrazio podršku SAD suverenitetu i integritetu BiH.

"Dobar razgovor danas s predsjedavajućom Cvijanović kako bi se potvrdila podrška SAD suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH, kao i mjestu koje BiH pripada u evroatlantskoj zajednici naroda", navela je Ambasada SAD.

Iz Kabineta Cvijanovićeve je saopšteno da su sagovornici pozdravili namjeru brzog uspostavljanja vlasti na svim nivoima i izrazili nadu da će, nakon formiranja Vlade RS, u najskorijem roku biti konstituisani i novi sazivi Savjeta ministara BiH i Vlade FBiH.

"Ovom prilikom je bilo riječi o bilateralnim odnosima BiH i SAD, kao i mogućnostima unapređenja saradnje u različitim oblastima", navode iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Good discussion today with President Cvijanovic to reaffirm U.S. support for BiH’s sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character, as well as BiH's rightful place in the Euro-Atlantic community of nations. pic.twitter.com/NhjR4feVAs