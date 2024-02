Ambasada SAD: Dodik glavna prepreka evropskoj budućnosti BiH

SARAJEVO – Glavna prepreka evropskoj budućnosti BiH je Milorad Dodik i njegova destruktivna politika, navedeno je na zvaničnom X nalogu Ambasade SAD u Sarajevu.

"On sada želi pobjeći od odgovornosti za svoje postupke, ali ako BiH ne učini još jedan korak naprijed u martu, jasno je gdje će biti krivica: na gospodinu Dodiku", navedeno je na profilu, uz napomenu da integracije BiH u evroatlanske institucije zahtijevaju kolektivne napore svih.

"Umjesto da se uključi u pregovore u dobroj namjeri sa svojim koalicionim vladajućim partnerima, Dodik nastavlja da prakticira politiku blokade i ucjene dok nastoji okriviti druge za nedostatak napretka", tvrdi Ambasada SAD.

Napisano je da su uslovi 1+3 koje je postavila EU jasni i lako razumljivi, te da je pitanje za Dodika je da li je spreman da uradi posao koji je neophodan za ispunjavanje ovih, a da je "do sada odgovor 'ne'".

"Milorad Dodik tvrdi da je 'spreman za EU', ali njegov zagrljaj Vladimira Putina i ruske brutalne invazije na Ukrajinu, njegova antidejtonska retorika i djelovanje, te napadi na institucije na državnom nivou neophodne za navigaciju na putu Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama pobijaju tvrdnju gospodina Dodika", napisano je, uz tvrdnju da Dodikovi "ultimatumi ne predstavljaju angažman u dobroj vjeri sa njegovim koalicionim partnerima i ne odražavaju istinsku posvećenost EU".

