Ambasada SAD: Dodikova najava da će Šmita spriječiti da uđe u Srpsku je protivustavna

SARAJEVO - Prijetnja Milorada Dodika, predsjednika RS, da će spriječiti visokog predstavnika da uđe u Republiku Srpsku i da će mu ograničiti slobodu kretanja je protivustavna.

"Nepromišljene prijetnje i smiješne tvrdnje Dodika o statusu i ovlastima visokog predstavnika su neprihvatljive i predstavljaju još jedan korak niz opasan put koji je on izabrao – put izolacije", navodi Ambasada SAD u BiH na društvenoj mreži Iks.

Navode da ovo predstavlja još jedan smišljeni Dodikov napad na Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak BiH i državu BiH.

