Ambasada SAD: Nećemo stajati po strani dok Dodik gura BiH ka sukobu

SARAJEVO – Kreiranje paralelnog izbornog sistema od strane Vlade Republike Srpske bilo bi neustavno i antidejtonsko, a biračima u RS bi se oduzelo osnovna demokratska prava koja su im zagarantovana Ustavom BiH, saopšteno je na X nalogu Ambasade SAD u Sarajevu.

"Bilo koji izbori sprovedeni po neustavnom, paralelnom izbornom sistemu ne bi imali legitimitet, a oni koji su uključeni u njegovu organizaciju bavili bi se antidemokratskim, neustavnim i antidejtonskim aktivnostima. Sjedinjene Države su bile jasne da su spremne odgovoriti na antidejtonske akcije lokalnih aktera i da podržavaju akcije visokog predstavnika da učini isto", naveli su oni.

Dodaju da Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, griješi ako misli da će SAD stajati po strani dok on, kako kažu, slijedi secesionističku agendu i gura BiH ka sukobu.

"Svaki pokušaj entiteta ili bilo koje druge administrativne jedinice da se otcijepi je antidejtonska akcija koja se neće tolerisati. Republika Srpska je entitet u sastavu države Bosne i Hercegovine. Ona je sastavni dio države, ali ni Republika Srpska, ni Federacija ne postoje izvan Bosne i Hercegovine. Ustav BiH ne predviđa pravo da se entitet ili bilo koja druga poddržavna jedinica odvoji", naveli su oni.

