Ambasada SAD: Rusija pokazala razlike onoga šta ona nudi BiH i šta nudi NATO

Izjava ruske vlasti je još jedan jasan pokazatelj razlike između onoga što nudi NATO i Evropska unija i onoga što Rusija nudi Bosni i Hercegovini - reakcija je Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na saopštenje Rusije o zbližavanju BiH i NATO.

Podsjećamo, Ambasada Rusije u Sarajevu pozvala je u četvrtak, kako su naveli, "bosanskohercegovačke prijatelje da dobro razmisle, da izvagaju sve 'za' i 'protiv', da uzmu u obzir mišljenje svih stanovnika zemlje koji su daleki od konsenzusa" po pitanju članstva u NATO i upitali "da li je BiH spremna slati svoje mlade da ratuju za tuđe geopolitičke interese". Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Iz Ambasade SAD reagovali su na ovo saopštenje ruskih kolega i naveli da je proces intergracije ka NATO podudaran procesu integracije u EU.

"Partnerstvo NATO s Bosnom i Hercegovinom je fokusirano na reforme od kojih svi građani imaju korist i koje su podudarne s EU putem Bosne i Hercegovine. Program reformi, koji provodi Bosna i Hercegovina, je prilika za državu da utvrdi prioritetne reforme i kako da ih u saradnji s NATO ostvari. NATO će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini da ostvari svoj cilj, članstvo u Evropskoj uniji i podržavati Oružane snage Bosne i Hercegovine u odgovoru na krize i druge izazove", naglasili su u Ambasadi SAD.

Kako kažu, ova vojna alijansa posvećena je konceptu kolektivne sigurnosti. Dodali su da se sigurnost, stabilnost i prosperitet najbolje ostvaruju kroz saradnju.

Ponovili su svoj stav o članstvu BiH u NATO.

"U Bosni i Hercegovini je NATO predan snažnom partnerstvu i vrata članstva ostaju otvarena. Eventualna odluka da Bosna i Hercegovina bude pozvana u članstvo biće donesena na osnovu konsenzusa među državama članicama NATO i u bosanskohercegovačkoj vlasti. Pristup NATO jasno pokazuje da alijansa potpuno poštuje činjenicu da značajan progres u Bosni i Hercegovini iziskuje konsenzus", saopštili su iz Ambasade SAD-a.

Njihova reakcija je u nizu reakcija nakon što su iz Rusije poručili da će reagovati na neprijateljski korak Bosne i Hercegovine, kako su ocijenili njeno približavanje NATO.

NATO Allies will continue to help advance its goal of joining the Euro-Atlantic community and in supporting the Armed Forces of BiH in delivering crisis response and other assistance. pic.twitter.com/R6SI924U3i