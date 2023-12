Ambasada SAD: Teško nam je povjerovati da Izetbegović nije znao za korupciju

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina nije imala niti ima jačeg partnera od Sjedinjenih Država, a mi želimo da ova zemlja uspije, poručili su iz Ambasade SAD.

Iz Ambasade SAD u BiH, s ambasadorom Majklom Marfijem na čelu, u izjavi za “Avaz” odgovorili su na prozivke Bakira Izetbegovića, šefa SDA koji je kazao da Marfi svojim potezima nanosi bruku sebi, ali i velesili koju predstavlja u BiH.

Izetbegović je, podsjećamo, kazao da je Marfi iznio teške optužbe na njegov račun, zatraživši da za sve to priloži jasne argumente.

Iz Ambasade SAD kažu da je SDA odigrala važnu ulogu u istoriji ove zemlje i da oni to uvažavaju.

"Sjedinjene Američke Države spremne su raditi s političarima iz SDA, ili bilo koje stranke, koji su spremni provesti reforme potrebne za unapređenje euroatlantske budućnosti zemlje, kao što su inicijative za borbu protiv korupcije, poboljšanje privredne situacije i jačanje demokratije u zemlji. Bakir Izetbegović nije bio voljan da radi s nama na tim životno važnim pitanjima ", kaže se u odgovoru.

Kako su naveli, upozorili su ga na korupciju u pojedinim krugovima u njegovoj stranci, kao i na posljedice koje će to imati.

"Teško nam je povjerovati da nije znao za korupciju, posebno imajući u vidu suđenja za korupciju visokorangiranim članovima SDA. On se ili pretvara da ne zna ili još gore od toga. Ni jedno ni drugo nije dobro ni za njegovu stranku, ni njene članove, ni za Bosnu i Hercegovinu u cjelini", navodi se u odgovoru.

Iz ambasade su dalje naveli da će oni, kada imaju čvrste dokaze da je pojedinac ili poslovni subjekt umiješan u korupciju, da podriva demokratske institucije ili procese u BiH ili krši Dejtonski mirovni sporazum, djelovati.

"Kada je primjereno, to naše djelovanje uključivat će uvođenje sankcija koje imamo na raspolaganju. Naš cilj je mirna, prosperitetna i demokratska Bosna i Hercegovina, u kojoj mladi ljudi mogu pronaći svoju budućnost i sreću. Bosna i Hercegovina nije imala niti ima jačeg partnera od Sjedinjenih Država, a mi želimo da ova zemlja uspije", dodali su.

"To neće moći, kao što kažu – žena ne može ostati “malo trudna”, ili jeste ovo ovako, ili nije ovo ovako. Ako jeste, neka Marfi iznese argumente za svoje tvrdnje. Ako je to tako, onda je nemam šta tražiti niti u politici niti na slobodi. On neće naći niti jednog uvjerljivog svjedoka za ovo što priča. On ovako nanosi tešku bruku sebi i velesili koju predstavlja u BiH ", rekao je, između ostalog, Izetbegović.

