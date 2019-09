Ambasada SAD: Zabrinutost zbog određenih stavova u deklaraciji SDA

SARAJEVO - Američka Ambasada u Sarajevu izrazila je zabrinutost zbog određenih političkih stavova koji ne pomažu i izazivaju podjele, a predstavljene su u nedavnoj deklaraciji SDA.

Ambasada u poruci objavljenoj na "Tviteru" ističe da ova vrsta retorike ne rješava svakodnevne probleme građana BiH, već dalje podstiče postojeće političke tenzije.

"Stav SAD je poznat i ostaje nepromijenjen. U potpunosti podržavamo BiH, njen teritorijalni integritet i osnovnu strukturu kao jedinstvenu, suverenu državu sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda", navodi se u poruci.

U poruci se napominje da retorika, koja izaziva podjele, usporava napredak BiH ka evroatlantskim integracijama i članstvu u EU, narušava stabilnost i plaši investitore čime se uništava mogućnost dobrog zaposlenja i ubrzava odlazak državljana BiH.

U poruci se podsjeća da je teritorijalni integritet i suverenitet garantovan Dejtonskim mirovnim sporazumom, a da se u sporazumu niti u Ustavu BiH ne nudi pravo na otcjepljenje ijednom od entiteta.

Postojanje svakog entiteta u potpunosti zavisi od postojanja BiH.

U poruci se dodaje da svaka promjena unutrašnje organizacije BiH mora biti usvojena u skladu sa unaprijed određenim procedurama u Ustavu za šta je potrebna šira podrška unutar političkog spektra BiH, uključujući sve konstitutivne narode.

