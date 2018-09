Ambasada SAD-a: Postoje informacije da je Špirić bio uključen u javnu korupciju

SARAJEVO - Državni sekretar SAD Majkl Pompeo i Ministarstvo inostranih poslova SAD posjeduju vjerodostojne informacije da je potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Kancelarije za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a.

“Kada državni sekretar posjeduje vjerodostojne informacije da je neki zvaničnik bio uključen u značajne koruptivne aktivnosti, Odjeljak 7031(c) (Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Act of 2018) nalaže da taj zvaničnik i članovi njegove neposredne porodice budu označeni kao osobe kojima nije dozvoljen ulazak u SAD”, navodi se saopštenju.

Kako su naveli, korupcija nanosi značajnu štetu ekonomiji, društvu i bezbjednosti, omogućava postojanje organizovanog kriminala, te potkopava povjerenje u vladavinu prava i vlast. To, kako se dalje navodi, direktno utiče na nacionalne bezbjednosne, ekonomske i spoljnopolitičke interese kako Sjedinjenih Američkih Država tako i partnerskih zemalja.

“S obzirom na okolnosti ovog konkretnog slučaja, vjerujemo da je važno da vlasti i javnost Bosne i Hercegovine budu upoznati sa time koliko ozbiljno Sjedinjene Američke Države shvataju problem javne korupcije i uključenost gospodina Špirića u koruptivne aktivnosti. Vlada Sjedinjenih Američkih Država i dalje ukazuje na važnost postojanja zakona u BiH koji sprječavaju korupciju i pružaju podršku jakim i neovisnim policijskim i pravosudnim institucijama potrebnim za bilo kakav ozbiljan korak u borbi protiv korupcije”, saopštili su iz Kancelarije za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a.

SAD su uvele sankcije poslaniku SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikoli Špiriću zbog, kako je navedeno iz Stejt departmenta, umiješanosti u veliku korupciju.