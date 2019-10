Ambasada SAD-a: Razočarani smo, BiH zaostaje za svojim susjedima

SARAJEVO - Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini putem Twittera je izrazila razočarenje što je Bosna i Hercegovina pala na 90. mjesto u svijetu u izvještaju Svjetske banke u oblasti jednostavnosti poslovanja.

Bosna i Hercegovina se prema novom izvještaju nalazi na 90. mjestu od 190 mogućih, te je pala za još jedno mjesto.

"Razočarani smo saznanjem da je BiH pala na 90. od 190. mjesto u izvještaju Svjetske banke 'Jednostavnost poslovanja'. BiH zaostaje za svojim susjedima. Odgovorni akteri moraju razgovarati s privatnim sektorom i poboljšati klimu za poduzetnike", poručuju iz Ambasade SAD-a u tvitu, prenosi N1.

