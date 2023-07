Ambasada SAD o Nacrtu zakona o VSTS-u: Treba ga izmijeniti

SARAJEVO - Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH (VSTS) te su podsjetili na zajedničko pismo koje su potpisali s OSCE, EU i drugim partnerima iz međunarodne zajednice.

"Kao što smo naglasili u zajedničkom pismu od 2. juna koje smo potpisali s OSCE, EU i drugim partnerima iz međunarodne zajednice, izmjene u posljednjem trenutku koje su unesene u nacrt Zakona o VSTV-u 12. maja bile su štetne i potkopaće napore za povećanje transparentnosti u pravosudnom sistemu kao i poboljšanje verifikacije prijava imovine. Naši stavovi se nisu promijenili. Kao što smo mi i naši međunarodni partneri jasno rekli, Zakon o VSTS-u koji je trenutno pred parlamentom ne ispunjava međunarodne standarde i treba ga izmijeniti u originalnu verziju koju je pripremilo Ministarstvo pravde", navedeno je iz Ambasade.

Naglasili su da proces evroatlantskih integracija zahtijeva naporan, snažan rad, posebno u pogledu vladavine prava.

"Paket VSTS-a u sadašnjem obliku ne bi donio transparentnost i odgovornost koju građani BiH zaslužuju u svom pravosudnom sistemu", istaknuto je.

