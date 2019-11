Ambasada SAD o Zavodu Pazarić: Građani s pravom traže odgovornost

Nakon što su objavljene šokantne fotografije odnosa prema štićenicima Zavoda u Pazariću reagovala je i Ambasada SAD-a u BiH, a kako su naveli, građani sa pravom traže odgovornost nadređenih.

"Jučerašnji prizori zlostavljanja djece sa poteškoćama u razvoju potiču javno odbacivanje zlostavljanja i zapostavljanja. Građani s pravom traže odgovornost. Sva djeca imaju pravo na tretman sa dostojanstvom i da dosegnu svoj puni potencijal", naveli su iz Ambasade SAD-a u BiH.

Yesterday’s images of abuse of children with disabilities inspire public repudiation of abuse and neglect. Citizens are rightfully demanding accountability. All children have a right to be treated with dignity and to reach their full potential.