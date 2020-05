Ambasada SAD o misi za Blajburg u Sarajevu: Suzdržati se od revizionizma

SARAJEVO - Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu oglasila se o najavljenoj misi za Blajburg u ovom gradu, te pozvala organizatore da se suzdrže od revizije istorije.

Podsjećamo, misa je najavljena za 16. maj, a najava je stigla samo dan uoči obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Evropi.

"Razmišljajući o Drugom svjetskom ratu, moramo prepoznati i pamtiti istoriju u njenoj cjelosti. Pozivamo one koji organizujuju blajburšku komemoraciju u BiH da se suzdrže od istorijskog revizionizma i retrogradne retorike. Kao što smo upravo obilježili Dan pobjede nad fašizmom, svi se moramo fokusirati na prave vrijednosti demokratije, pomirenja i međureligijskog dijaloga", navedeno je na zvaničnom Twitter nalogu američke Ambasade.

