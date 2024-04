Ambasada SAD oštro kritikovala ministra Ramu Isaka

SARAJEVO - Ambasada SAD u BiH oštro je kritikovala Ramu Isaka, ministra unutrašnjih poslova FBiH koji je priredio doček direktoru FUP-a Vahidinu Munjiću i šefu specijalne jedinice Mustafi Selmanoviću nakon njihovog puštanja na slobodu u sklopu akcije "Crna kravata 2".

"Šokantno je da ministar unutrašnjih poslova FBiH, koji je zadužen za očuvanje vladavine prava, slavi povratak na posao visokih funkcionera Uprave policije FBiH koji su uhapšeni, optuženi i pod istragom za teška krivična djela", naveli su iz Ambasade SAD.

Dodaju da ovi policijski službenici imaju pravo na svoj dan na sudu kako bi se obranili od bilo kakvih optužbi, ali optužbe protiv njih nisu nešto za slavlje.

Iz Ambasade podsjećaju da niko nije iznad zakona.

"Izdaja je povjerenja javnosti kad god se službenici za provođenje zakona, tužiteljstvo ili sudstvo optuže za njegovo kršenje. Nije u skladu s opredjeljenjem za vladavinu prava da Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH omogući povratak na posao policijskim službenicima protiv kojih se vodi istraga zbog zlouporabe položaja. Javni dužnosnici protiv kojih se vodi istraga zbog zloupotrebe položaja trebaju biti suspendirani do okončanja istrage", poručili su iz Ambasade SAD u BiH.

It is shocking that the FBiH Minister of Interior, who is responsible for upholding the rule of law, would celebrate the return to work of senior FBiH Police Administration officials who were arrested, charged, and under investigation for serious crimes. These police officials…