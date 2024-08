Ambasada SAD se ponovo oglasila (FOTO)

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, oglasila se još jednom objavom u kojoj tvrdi da predsjednik Republike Srpske "Milorad Dodik takođe manipuliše državnim fondovima".

"Državni budžet BiH uključuje sredstva za Upravu za indirektno oporezivanje za kupovinu nove zgrade u Banjaluci. Ovaj projekat je raspisan putem tendera pet puta, ostavljajući samo jednu kompaniju za sklapanje ugovora. Ko u Dodikovom krugu će profitirati od ovog sumnjivog procesa? Ovakva vrsta korupcije ima stvarne troškove za stanovnike RS i širom BiH", navodi se u objavi na profilu Ambasade SAD na društvenoj platformi X.

