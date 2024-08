Ambasada SAD se ponovo oglasila o Dodiku

SARAJEVO – Ambasada SAD u Sarajevu ponovo se oglasila na mreži X u kojem tvrde da Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, vrši pritisak na opštine u kojima je SNSD na vlasti da ne prihvataju sredstva američke vlade.

Oni ističu da SAD podržavaju sve lokalne zajednice u BiH, i da trenutno ulažu 14,1 milion dolara za kvalitete usluga građanima koristeći potencijal bh. dijaspore. Tvrde da je ovaj program do sada ostvario 69 miliona dolara investicija i otvorio više od 2.800 radnih mjesta širom BiH.

The United States is a strong supporter of local governance in BiH. This is why we are investing $14.1 million to help municipalities across BiH improve the quality of services they provide to their residents and generate investments and jobs by leveraging the power of the BiH… pic.twitter.com/UKWophunHV