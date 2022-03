Ambasada SAD u BiH: Neosnovane tvrdnje da ne postoje uslovi za održavanje izbora

SARAJEVO - Neosnovane su tvrdnje da ne postoje pravni, politički ili tehnički preduslovi za održavanje izbora u BiH, objavila je Ambasada SAD u BiH.

"Izbori su osnovno očekivanje svakog građanina u demokratskom društvu", navela je Ambasada SAD.

Kako se dodaje održavanje periodičnih izbora je uslov prema Dejtonskom mirovnom sporazumu

"Ako je političkim liderima zaista stalo do integriteta izbora, oni će ubrzo donijeti ključne mjere koje vode ka transparentnosti izbornog procesa po preporukama Ureda za demokratske institucije (ODIHR) pri OEBS-u, zaključuju iz američke ambasade u Sarajevu", navodi se u objavi.

