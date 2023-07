Ambasada SAD u BiH o kriminalizaciji klevete u RS: Korak dalje na putu ka autoritarizmu

SARAJEVO - Današnje usvajanje zakona u Republici Srpskoj koji kriminalizuje klevetu ugrožava mogućnost građana da slobodno govore, a nezavisnih medija da izvještavaju istinu, ugrožavajući demokratiju BiH i njenu evroatlantsku budućnost, ocijenila je Ambasada Sjedinjenih Država u BiH.

"Oni koji su uveli i podržali ovaj represivni zakon pomjerili su Republiku Srpsku korak dalje na putu ka autoritarizmu. Ovo nedemokratsko zakonodavstvo služi samo u korist nastojanja vladajuće koalicije da konsoliduje vlast i izbjegne odgovornost i šteti interesima onih koji žive u Republici Srpskoj", navela je Ambasada SAD u BiH na Twitter-u.

Podsjećamo, skupštinska većina u Narodnoj skupštini RS danas je usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS u kojima je vraćena kriminalizacija klevete.

The passage today of legislation in the Republika Srpska criminalizing defamation threatens the ability of citizens to speak freely and of the independent media to report the truth, jeopardizing BiH’s democracy and its Euro-Atlantic future. Those who introduced and supported…